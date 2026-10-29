Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tham gia diễn đàn về lưới điện tại Singapore

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Luân Quốc Hưng (thứ ba từ trái sang) trao đổi tại phiên thảo luận về hiện đại hóa lưới điện và tích hợp năng lượng tái tạo trong khuôn khổ Future of the Grid 2026.

Future of the Grid là diễn đàn chuyên biệt về lưới điện do Clarion Events tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Quản lý thị trường năng lượng Singapore (EMA). Năm 2026 đánh dấu kỳ tổ chức thứ 5 của diễn đàn, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, lãnh đạo ngành điện và doanh nghiệp công nghệ năng lượng trong khu vực.

Với hơn 50 diễn giả và hơn 400 đại biểu hội nghị, Future of the Grid 2026 tập trung thảo luận các vấn đề đang định hình tương lai hệ thống điện châu Á như hiện đại hóa và số hóa lưới điện, nâng cao khả năng chống chịu, tích hợp năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và thúc đẩy kết nối lưới điện khu vực.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) Luân Quốc Hưng tham gia phiên thảo luận cấp cao "The Agile Grid: Mastering Modernisation and Renewables Integration" (Lưới điện linh hoạt: Làm chủ hiện đại hóa và tích hợp năng lượng tái tạo).

Phiên thảo luận có sự tham gia của đại diện Cơ quan Điện lực tỉnh Thái Lan, EVNHCMC, SP Group của Singapore, Tổng công ty Lưới điện Quốc gia Philippines và Hitachi Energy.

Các đại biểu cùng trao đổi về hiện đại hóa lưới điện, ứng dụng công nghệ số, tích hợp năng lượng tái tạo, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tăng khả năng liên kết giữa các hệ thống điện.

Một trong những nội dung được quan tâm là thúc đẩy kết nối điện xuyên biên giới, hướng tới hiện thực hóa Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid), qua đó nâng cao khả năng chia sẻ nguồn điện và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng trong khu vực.

Tại phiên thảo luận, ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC chia sẻ góc nhìn thực tiễn từ quá trình quản lý, vận hành và hiện đại hóa lưới điện phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về tự động hóa, ứng dụng công nghệ số và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong điều kiện nhu cầu phụ tải lớn.

Việc tham gia Future of the Grid 2026 là dịp để EVNHCMC tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị điện lực và doanh nghiệp công nghệ quốc tế, cập nhật các xu hướng mới về phát triển lưới điện thông minh, tích hợp năng lượng tái tạo và hệ thống điện linh hoạt; qua đó phục vụ mục tiêu xây dựng lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hiện đại, thông minh và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.