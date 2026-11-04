Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban Tổng công ty (bộ phận tham mưu công tác Đảng).

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 10 tháng của năm 2026, điện thương phẩm của EVNHCMC ước đạt 50,36 tỷ kWh, tăng 7,77% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng điện tiết kiệm ước đạt gần 3 tỷ kWh, tương đương 5,91% điện thương phẩm; tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 2,60%, thấp hơn kế hoạch được giao.

Tổng công ty duy trì giải quyết trực tuyến đối với 100% loại hình dịch vụ khách hàng. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn thành chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Bảo yêu cầu các cấp ủy, đơn vị tập trung triển khai những giải pháp quyết liệt, khả thi để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển theo kế hoạch năm 2026 điều chỉnh được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Đồng thời, tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.

Một nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ cung ứng điện mùa khô năm 2027. Các đơn vị cần chủ động triển khai sớm việc mua sắm vật tư, thiết bị và đấu thầu tư vấn, chuẩn bị điều kiện khởi công các công trình ngay từ đầu năm 2027.

EVNHCMC cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền tiết kiệm điện trong những tháng cuối năm và mùa khô năm 2027; phối hợp Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy được yêu cầu tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đặc biệt là phát triển đảng viên mới; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ để chuẩn bị tổng kết năm.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Tổng công ty sẽ tổ chức Tháng tri ân khách hàng vào tháng 12, phối hợp Công đoàn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương và chăm lo đời sống người lao động.