Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua tăng trưởng bền vững '2 con số' giai đoạn 2026-2030

Công nhân EVNHCMC kiểm tra bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ những nhiệm vụ trọng tâm

Phong trào được triển khai từ năm 2026 đến hết năm 2030, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của EVNHCMC về bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Trọng tâm đầu tiên là thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng hằng năm và giai đoạn 2026 - 2030. EVNHCMC đặt yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí, giảm tổn thất điện năng, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị và kiểm soát rủi ro.

Cùng với đó, tập trung bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị được yêu cầu chủ động nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, giảm sự cố, thời gian và phạm vi mất điện; chủ động ứng phó với các tình huống bất thường, bảo đảm an toàn điện, an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ.

Một nội dung quan trọng khác là đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. EVNHCMC khuyến khích người lao động đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, quy trình và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Thước đo là hiệu quả công việc và hài lòng của khách hàng

Phong trào thi đua cũng hướng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. EVNHCMC tiếp tục cải tiến quy trình, thủ tục cung cấp điện và dịch vụ điện; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ trên môi trường số, nâng cao sự thuận tiện, minh bạch và khả năng tiếp cận của khách hàng.

Cùng với cải tiến quy trình, chất lượng phục vụ và tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của đội ngũ ngành điện được xác định là những yếu tố quan trọng. Sự hài lòng của khách hàng được đặt làm một trong những thước đo chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Phong trào đồng thời gắn với yêu cầu tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. EVNHCMC tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phong trào thi đua còn gắn với trách nhiệm xã hội và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. EVNHCMC hướng đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hiệu quả; tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội, chăm lo người lao động.

Kết quả phải cụ thể, thực chất

Điểm nhấn của phong trào là kết quả thi đua được gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đối với tập thể, các tiêu chí tập trung vào việc hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đồng thời có giải pháp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, cải thiện dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sáng kiến và đổi mới sáng tạo.

Đối với cá nhân, yêu cầu đặt ra là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động và có trách nhiệm trong công việc; tích cực đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp và đóng góp vào kết quả chung.

Để phong trào đi vào thực chất, EVNHCMC yêu cầu các đơn vị cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân; ưu tiên những nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng cung cấp điện, dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và tiết kiệm chi phí.

Công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng kiến, giải pháp hiệu quả và gương điển hình tiên tiến được chú trọng. Việc khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích.

Phong trào thi đua được triển khai trong toàn Tổng công ty từ năm 2026 đến hết năm 2030, sơ kết vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030.

EVNHCMC hướng đến tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững "2 con số" của EVN trong giai đoạn 2026 - 2030.