Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nhận thành tích xuất sắc trong triển khai văn hóa doanh nghiệp

Các cá nhân gồm bà Lê Thị Luyến, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự (đứng thứ 3 từ bìa trài qua); bà Lê Thị Hương Thảo, Nhân viên Ban Truyền thông (đứng thứ 2 từ bìa trái qua) nhận khen thưởng của EVN.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể Tổng công ty và các cá nhân trong việc xây dựng, lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần hình thành môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm và hướng đến khách hàng.

Theo đó, tập thể Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và 3 cá nhân được đề xuất khen thưởng gồm: Ông Nguyễn Văn Thanh, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; bà Lê Thị Luyến, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự; bà Lê Thị Hương Thảo, Nhân viên Ban Truyền thông.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc (đứng thứ 5 từ bìa phải qua) đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nhận khen thưởng Tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025.

Trong giai đoạn 2022-2025, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về văn hóa doanh nghiệp, gắn việc xây dựng văn hóa với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Công tác tuyên truyền, đào tạo, xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa học tập, văn hóa an toàn và văn hóa hướng đến khách hàng được chú trọng, từng bước đưa các giá trị văn hóa vào hoạt động thường xuyên của Tổng công ty và các đơn vị.

Đáng chú ý, Tổng công ty đã triển khai chương trình đào tạo văn hóa lãnh đạo trên nền tảng E-learning với 6.341 lượt học viên hoàn thành, đạt 100% kế hoạch; tổ chức 14 lớp đào tạo văn hóa khách hàng với khoảng 600 lượt học viên tham gia.

Cùng với đó, các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ và truyền thông về lưới điện thông minh được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và tinh thần chủ động đổi mới trong toàn Tổng công ty.

Kết quả đạt được là sự phối hợp, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có vai trò chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Tổng công ty và sự tham mưu, triển khai của các ban chức năng, đơn vị liên quan.

Việc tập thể Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và 3 cá nhân được ghi nhận, khen thưởng là niềm tự hào, đồng thời là động lực để Tổng công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngày càng thực chất, gắn với chất lượng công việc, tinh thần phục vụ và sự hài lòng của khách hàng; góp phần xây dựng hình ảnh người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm và nghĩa tình.