Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng lực chẩn đoán thiết bị điện theo chuẩn quốc tế

Các học viên nhận chứng nhận hoàn thành nội dung đào tạo camera nhiệt

Tham dự có ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các Công ty điện lực, Công ty Lưới điện Cao thế Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Thí nghiệm Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các đơn vị đào tạo, chuyên gia, giảng viên cùng 33 học viên.

Thông qua chương trình, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng thiết bị kiểm tra, thu thập dữ liệu, phân tích kết quả và nhận diện những dấu hiệu bất thường về nhiệt độ, phóng điện cục bộ. Nội dung học tập kết hợp lý thuyết với thực hành trên lưới điện, giúp học viên củng cố năng lực chẩn đoán tình trạng thiết bị, phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ron Newport, Giám đốc Học viện Ảnh nhiệt IRT, đánh giá cao sự chăm chỉ, tận tâm và tinh thần học hỏi của các học viên. Chia sẻ về quá trình giảng dạy, ông cho biết sự chủ động của học viên cùng môi trường học tập cởi mở đã tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi, tiếp thu kiến thức chuyên môn.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Luân Quốc Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Luân Quốc Hưng chúc mừng các học viên hoàn thành khóa học, đồng thời ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc và khả năng tự tin trao đổi chuyên môn trực tiếp bằng tiếng Anh với chuyên gia quốc tế. Ông nhấn mạnh, việc tiếp cận công nghệ và các chuẩn mực quốc tế cần gắn với nền tảng chuyên môn vững chắc. Trong thực tiễn vận hành, công tác kiểm tra, phát hiện sớm bất thường phải dựa trên phương pháp đo lường chuẩn mực, làm cơ sở đánh giá và xử lý phù hợp.

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 33 học viên phát huy vai trò nòng cốt, vận dụng kiến thức vào công việc và tiếp tục chuyển giao, đào tạo lại cho lực lượng hơn 4.000 công nhân kỹ thuật của Tổng công ty. Các ban chức năng cần quản lý chặt chẽ hồ sơ năng lực, chú trọng chất lượng chuyên môn thực chất, bảo đảm người được đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc. Ông cũng bày tỏ mong muốn các chuyên gia, đối tác tiếp tục đồng hành cùng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trong những chương trình đào tạo nâng cao.

Ông Ron Newport, Giám đốc Học viện Ảnh nhiệt IRT phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ bế giảng, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Mê Kông trao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho các học viên tham dự khóa đào tạo camera nhiệt. Chương trình cũng ghi nhận 3 học viên có thành tích nổi bật trong đào tạo kiểm tra phóng điện cục bộ, gồm: Nguyễn Gia Bảo, Công ty Thí nghiệm Điện lực; Hồ Bảo Huy, Ban Kỹ thuật Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; Lai Phạm Phi Duy, Công ty Điện lực An Phú Đông.

Khép lại khóa học, 33 học viên tiếp tục mang kiến thức và kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn kiểm tra, chẩn đoán thiết bị, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp tại đơn vị. Giá trị lâu dài của chương trình sẽ được thể hiện qua năng lực phát hiện sớm bất thường và chủ động phòng ngừa sự cố trong quá trình vận hành. Bằng việc đầu tư chiều sâu cho đội ngũ kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh từng bước củng cố nền tảng làm chủ công nghệ, hướng đến cung cấp điện ngày càng an toàn, tin cậy, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố.

Kết quả đào tạo và chuyển giao kỹ năng giai đoạn 2025-2026

Trong giai đoạn 2025-2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đào tạo chuyên sâu về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt và kiểm tra phóng điện cục bộ, kết hợp bồi huấn nội bộ cho lực lượng trực tiếp quản lý, vận hành lưới điện.

Đối với kiểm tra phóng điện cục bộ, 30 học viên của 3 lớp đã hoàn thành chương trình, đạt yêu cầu đánh giá và đủ điều kiện nhận chứng chỉ. Chương trình yêu cầu hoàn thành 50 giờ thực hành trên lưới điện.

Đối với camera nhiệt, 10 học viên khóa năm 2025 đã được cấp chứng chỉ. Năm 2026, cả 20 học viên hoàn thành nội dung đào tạo; các học viên tiếp tục hoàn tất 820 giờ thực hành, báo cáo và các yêu cầu chuyên môn để được cấp chứng chỉ IRT chính thức.

Từ 10 kỹ sư đảm nhận vai trò giảng viên nội bộ, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 32 lớp bồi huấn tại 16 đơn vị, gồm 16 lớp camera nhiệt và 16 lớp kiểm tra phóng điện cục bộ. Có 169 học viên hoàn thành cả hai nội dung, tương ứng 338 lượt đào tạo. Kết quả này tạo nền tảng mở rộng năng lực kiểm tra, chẩn đoán thiết bị và triển khai bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị trong toàn Tổng công ty.