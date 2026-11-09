Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Logo Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Hình ảnh nhận diện của chiến dịch được thể hiện bằng biểu tượng trái tim - thoạt nhìn là một hình khối giản đơn, nhưng ẩn sâu là hình ảnh hai con người đang ôm nhau, hòa quyện thành một, tượng trưng cho sự đồng cảm, chia sẻ và kết nối giữa nam và nữ trong cuộc sống và công việc. Hai cánh tay đan xen tạo thành chiếc ruy băng trắng - biểu tượng của Chiến dịch Ruy băng trắng toàn cầu, được khởi xướng từ năm 1991, kêu gọi nam giới cùng chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đến nay, chiến dịch đã lan tỏa đến hơn 57 quốc gia, trở thành biểu tượng của tinh thần trách nhiệm và nhân văn trên toàn thế giới. Trong bộ nhận diện truyền thông của tháng hành động, màu cam được chọn làm màu chủ đạo. Đây là sắc màu do Liên Hợp Quốc lựa chọn để đại diện cho niềm tin, sự lạc quan và tương lai không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Sự kết hợp giữa màu cam - của hy vọng và màu trắng - của hành động vì công bằng và nhân ái đã tạo nên một thông điệp mạnh mẽ, truyền cảm hứng đến từng thành viên trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng thông điệp này, Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định cam kết về bình đẳng giới trong mọi hoạt động của Tổng công ty. Từ việc tạo điều kiện để nữ cán bộ công nhân viên phát triển nghề nghiệp, đến xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt và đề cao giá trị của mỗi cá nhân. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ tôn trọng và quan tâm lẫn nhau - dù nhỏ nhất đều góp phần tạo nên một tập thể mạnh mẽ, đoàn kết và nhân văn.

Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn mỗi người lao động trở thành "đại sứ bình đẳng giới" - biết yêu thương, biết bảo vệ và biết nói "không" với mọi hình thức bạo lực, quấy rối hay phân biệt đối xử. Khi mỗi cá nhân đều hành động vì sự an toàn và tôn trọng lẫn nhau, tập thể chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh hơn, hạnh phúc hơn và gắn kết hơn.

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cán bộ công nhân viên hãy cùng hành động vì một môi trường làm việc bình đẳng, tôn trọng, an toàn; nơi mọi người đều có cơ hội phát huy năng lực và đóng góp vào sự phát triển bền vững.