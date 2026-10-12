Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất di dời trụ điện đường Chu Văn An

Nhân viên Công ty Điện lực Gia Định đục chân trụ, chuẩn bị cắt hạ trụ điện cũ.

Theo ghi nhận trong ngày 7/10, trên tuyến đường Chu Văn An, nhiều nhóm nhân viên Công ty Điện lực Gia Định thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) được bố trí tại các vị trí còn trụ điện cũ để thực hiện những phần việc cuối cùng.

Giữa thời tiết nắng nóng, nhân viên ngành điện khẩn trương xử lý, cắt hạ và thu hồi các trụ điện; đồng thời phối hợp với nhân viên các đơn vị cáp viễn thông tháo dỡ thiết bị, xử lý dây dẫn trên trụ, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công.

Đây là giai đoạn nước rút sau thời gian các đơn vị phối hợp triển khai lắp đặt hệ thống trụ mới, chuyển đấu nối lưới điện trung, hạ thế và xử lý hệ thống cáp trên tuyến. Đến đầu tháng 10, việc chuyển đấu nối hệ thống điện cơ bản hoàn tất, nguồn điện phục vụ người dân được duy trì ổn định.

Đồng thời, việc chuyển đấu nối hệ thống điện cơ bản hoàn tất, nguồn điện phục vụ người dân được duy trì ổn định. Tiếp đó, Công ty Điện lực Gia Định tập trung nhân lực, phương tiện để thu hồi những trụ điện cũ, và hoàn thành công tác thu hồi trong ngày 7/10.

Anh Bùi Ngọc Thanh - nhân viên Công ty Điện lực Gia Định tranh thủ uống vội ly nước giữa trưa nắng sau nhiều giờ làm việc.

Trụ điện được cẩu hạ và thu hồi khỏi mặt đường Chu Văn An.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An, đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, dài khoảng 600m, mở rộng mặt đường lên 23m với tổng mức đầu tư hơn 1.067 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng giải quyết điểm "thắt cổ chai", cải thiện khả năng kết nối giao thông, thoát nước và chỉnh trang đô thị tại khu vực Bình Thạnh.

Sau khi các trụ điện cuối cùng được thu hồi, mặt bằng sẽ được bàn giao để đơn vị thi công tiếp tục trải lớp bê tông nhựa hoàn thiện, lắp đặt dải phân cách, sơn kẻ đường, tổ chức phân làn và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 11/2026.

Đường Chu Văn An thông thoáng, chờ hoàn thiện kẻ vạch và tổ chức phân luồng giao thông.

Những trụ điện lần lượt được cắt hạ trong ngày 7/10 cũng đánh dấu việc tháo gỡ một trong những vướng mắc cuối cùng của dự án mở rộng đường Chu Văn An, để tuyến đường sớm khoác lên diện mạo mới, thông thoáng và an toàn hơn.