Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với người lao động, kịp thời giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Đây là hoạt động được Tổng công ty tổ chức nhằm tăng cường đối thoại, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; kịp thời tiếp nhận, giải đáp và tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Sản xuất, kinh doanh ổn định

Tại hội nghị, Ban Kế hoạch báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của EVNHCMC. Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 45,06 tỷ kWh, tăng 7,97% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 75,13% kế hoạch EVN giao. EVNHCMC đáp ứng đầy đủ nhu cầu phụ tải cực đại của Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 9.668 MW, tăng 6,06% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện, với SAIFI ước đạt 0,92 lần và SAIDI 92 phút. Tổn thất điện năng qua đo đếm thực hiện ở mức 2,58%, thấp hơn 0,37 điểm phần trăm so với kế hoạch EVN giao. Sản lượng điện tiết kiệm ước đạt 2.807,78 triệu kWh, tương đương 6,23% sản lượng điện thương phẩm.

Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục được đẩy mạnh. EVNHCMC duy trì 100% các loại hình dịch vụ khách hàng được giải quyết trực tuyến mức độ 4, vận hành ổn định hệ thống tổng đài đa kênh; tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt đạt 100% về khách hàng và 100% về tiền thông qua các ngân hàng, đối tác thu hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC thông tin tới hội nghị các hoạt động chăm lo đời sống của người lao động.

Trong 9 tháng, Tổng công ty đã thực hiện cấp điện qua lưới trung áp cho 979 trạm, thời gian trung bình 2,20 ngày; cấp điện cho 61.710 khách hàng mua điện hạ áp với thời gian giải quyết bình quân 1,78 ngày.

Tổng công ty cũng đã làm việc, thỏa thuận với 4.124 khách hàng sản xuất và dịch vụ lớn về thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), với tổng tiềm năng DR 386 MW. Tỷ lệ kết nối và khai thác hệ thống đo xa đạt 98,38%.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, 9 tháng đầu năm, giá trị thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đạt khoảng 5.281 tỷ đồng, tương đương 60,5% kế hoạch. Tổng công ty đã khởi công 9/22 công trình và hoàn thành 4/4 công trình EVN giao đến hết quý III/2026. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 tạm lãi 647 tỷ đồng.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác chăm lo, phát triển nguồn nhân lực được Tổng công ty chú trọng. Trong 9 tháng, EVNHCMC đã tổ chức đào tạo 62.882 lượt, đạt 112,1% kế hoạch; số giờ đào tạo bình quân đạt 53,65 giờ/người, vượt chỉ tiêu 40 giờ/người/năm. Tổng công ty cũng đã hoàn thành khám sức khỏe định kỳ năm 2026, chăm lo sức khỏe người lao động theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC chủ trì hội nghị.

Chăm lo người lao động, giải quyết kịp thời các kiến nghị

Tại hội nghị, đại diện Điện lực Côn Đảo cho biết, hiện trên đảo chỉ có 1 Trung tâm Y tế, trong khi cơ sở này chưa có đầy đủ trang thiết bị để thực hiện khám sức khỏe tổng quát cho người lao động. Do đặc thù địa bàn, người lao động có nhu cầu khám sức khỏe tổng quát phải vào đất liền. Từ thực tế đó, đơn vị đề nghị Tổng công ty xem xét hỗ trợ một phần chi phí để anh em có điều kiện vào đất liền khám sức khỏe.

Trả lời trực tiếp tại hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thanh cho biết, Tổng công ty sẽ hỗ trợ 100% chi phí đi lại để người lao động tại Côn Đảo được vào đất liền thực hiện khám sức khỏe định kỳ. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty đối với người lao động đang làm việc tại địa bàn đặc thù, góp phần giúp họ yên tâm công tác, gắn bó và hoàn thành nhiệm vụ tại đảo xa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Thanh đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đối thoại, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị về Tổng công ty.

Tổng giám đốc nhấn mạnh, người lao động có ý kiến, kiến nghị gì thì cứ trực tiếp gửi về Tổng công ty, không cần chờ đến khi tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại mới đề xuất. Việc phản ánh sớm sẽ giúp lãnh đạo Tổng công ty và các Ban chức năng có điều kiện xem xét, xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền, thay vì phải chờ đến các kỳ đối thoại định kỳ.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Tổng giám đốc và người lao động năm 2026 khép lại với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và cầu thị. Những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn công việc, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều khó khăn như Côn Đảo, được lãnh đạo Tổng công ty trực tiếp lắng nghe và chỉ đạo giải quyết. Qua đó tiếp tục khẳng định quan điểm lấy người lao động làm trung tâm của công tác chăm lo, xây dựng môi trường làm việc ổn định, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của EVNHCMC.