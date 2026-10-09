Điện lực Thanh Hóa phát động thi đua '90 ngày đêm - Đột phá - Về đích'

Tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Sáng 9/10, Ban Giám đốc phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức phát động đợt cao điểm “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2026.

Công ty Điện lực Thanh Hóa phát động đợt thi đua “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa; ông Nghiêm Đình Sơn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty; ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty, cùng cán bộ, công nhân viên khối phòng, ban và đại diện các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu phát động đợt thi đua, ông Hoàng Hải - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên trong 9 tháng đầu năm. Trong điều kiện phụ tải tăng cao, khối lượng công việc lớn, Công ty đã cơ bản bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đồng thời đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác.

Ông Hoàng Hải - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Đáng chú ý, trong quý III/2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa được Tổng công ty Điện lực miền Bắc khen thưởng Giải Ba toàn diện, Giải Nhất về công tác giảm thiểu sự cố trung, hạ áp và Giải Nhất về công tác đầu tư xây dựng.

Theo ông Hoàng Hải, những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng, song 3 tháng cuối năm mới là giai đoạn quyết định mức độ hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Vì vậy, đợt cao điểm “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích” không dừng lại ở khẩu hiệu thi đua mà phải được cụ thể hóa bằng hành động, kết quả thực chất tại từng đơn vị, bộ phận và vị trí công tác.

Ông Lê Xuân Mạnh - Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Thanh Hóa

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hoá yêu cầu toàn đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo phương châm “rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ kết quả”; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Trong đó, nhiệm vụ xuyên suốt là bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn lao động, an toàn hiện trường, an toàn nhà thầu và phòng cháy, chữa cháy. Các đơn vị phải chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những tồn tại, khiếm khuyết, tuyệt đối không đánh đổi an toàn để lấy tiến độ.

Cùng với đó, công ty tập trung giảm sự cố lưới điện, giảm tổn thất điện năng thông qua việc xác định chính xác nguyên nhân, địa điểm phát sinh và trách nhiệm xử lý. Công tác quản lý phải đi sâu đến từng cấp điện áp, đường dây, trạm biến áp có tổn thất cao, thay vì chỉ căn cứ vào số liệu tổng hợp cuối tháng.

Đẩy nhanh đầu tư xây dựng, chủ động chuẩn bị kế hoạch năm 2027

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, giải ngân và quyết toán, ông Hoàng Hải yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt tiến độ từng công trình, dự án và hồ sơ. Những vướng mắc thuộc trách nhiệm của đơn vị nào phải được chủ động giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo kịp thời để công ty xem xét, tháo gỡ, tránh kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Công ty cũng đặt yêu cầu hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026 theo tiến độ được giao, đồng thời chủ động triển khai các phần việc chuẩn bị cho năm 2027. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, tài chính, thu nộp tiền điện, công nợ và dòng tiền phải được theo dõi sát sao, nhận diện sớm những nhiệm vụ có nguy cơ chậm để có giải pháp xử lý ngay.

Một trong những nhiệm vụ tiếp tục được chú trọng là thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Các đơn vị cần rà soát khách hàng có tiềm năng, chủ động tiếp cận, hướng dẫn và hỗ trợ triển khai theo đúng quy định, bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Các cán bộ, nhân viên Điện lực Thanh Hoá quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho năm 2027 cần được thực hiện ngay từ quý IV/2026, từ phương án cấp điện đến kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trọng tâm.

Hưởng ứng đợt phát động, ông Lê Xuân Mạnh - Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Thanh Hóa, đại diện cán bộ, công nhân viên làm công tác đầu tư cam kết đoàn kết, tập trung nguồn lực, bám sát từng công trình và mốc tiến độ; chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị để xử lý khó khăn, không để công việc chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Đồng thời, Phòng Quản lý đầu tư sẽ tiếp tục cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ quy định, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư; chủ động chuẩn bị các nhiệm vụ năm 2027, tránh bị động ngay từ đầu năm.

Để đợt thi đua đạt hiệu quả, Ban Giám đốc Công ty yêu cầu trưởng các phòng, ban và giám đốc các điện lực trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp, bám sát công việc và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở.

Với tinh thần “90 ngày đêm - Đột phá - Về đích”, Công ty Điện lực Thanh Hóa đặt quyết tâm chuyển khí thế thi đua thành những kết quả cụ thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng thời tạo nền tảng để triển khai hiệu quả kế hoạch năm 2027.