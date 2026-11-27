Công ty Điện lực Tây Ninh trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho hộ dân, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt

Cụ thể, Công ty Điện lực Tây Ninh đã phân bổ hơn 120 bộ đèn năng lượng mặt trời đến các điện lực trực thuộc để tiến hành thi công lắp đặt, phấn đấu hoàn thành công tác trước ngày 30-11.

Trong đó, Điện lực Kiến Tường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lắp đặt hoàn chỉnh 104 bộ đèn năng lượng mặt trời cho 52 hộ dân tại các xã, phường trên địa bàn quản lý. Lực lượng đoàn viên thanh niên trực tiếp khảo sát, vận chuyển vật tư và lắp đặt thiết bị, mang ánh sáng đến những gia đình sinh sống xa lưới điện quốc gia.

Bên cạnh công tác lắp đặt, các đoàn viên thanh niên còn trực tiếp hướng dẫn người dân cách vận hành, bảo quản, vệ sinh thiết bị; kết hợp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đối với các hộ dân khu vực biên giới, việc có nguồn chiếu sáng từ năng lượng mặt trời không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo thuận lợi cho trẻ em học tập vào ban đêm mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hà, người dân xã Bình Hiệp, bày tỏ niềm vui và sự cảm ơn đối với ngành Điện khi gia đình được hỗ trợ đèn năng lượng mặt trời, giúp sinh hoạt thuận tiện hơn và các cháu nhỏ có ánh sáng học tập vào buổi tối.

Công nhân ngành điện lắp đặt trụ đèn NLMT chiếu sáng đường giao thông nông thôn

Song song đó, Điện lực Kiến Tường còn phối hợp với Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tuyên Thạnh tổ chức thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại ấp Bắc Chan, xã Tuyên Thạnh. Công trình có chiều dài gần 1 km, gồm 30 trụ đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng, tổng kinh phí thực hiện trên 50 triệu đồng, trong đó điện lực hỗ trợ 40 triệu đồng.

Hoạt động thu hút trên 30 đoàn viên, thanh niên, người dân và đại diện Chi bộ, Ban ấp tham gia vận chuyển vật tư, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Công trình góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.

Ngành Điện phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương và người dân khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại ấp Bắc Chan, xã Tuyên Thạnh

Thông qua các hoạt động trên, Công ty Điện lực Tây Ninh tiếp tục thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, quan tâm chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện trong lòng người dân.