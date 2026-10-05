Điện lực Quảng Trị đồng hành phát triển điện mặt trời mái nhà

Theo thống kê của Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị), đến ngày 31/8, toàn công ty có 1.195 hệ thống điện mặt trời mái nhà được phát triển với tổng công suất 158.303,748 kWp. Lũy kế đến hết tháng 8/2026, sản lượng điện phát lên lưới đạt hơn 121,12 triệu kWh, với tổng số tiền mua điện hơn 255 tỷ đồng, chưa bao gồm VAT.

Hiệu quả của điện mặt trời mái nhà còn được thể hiện rõ qua thực tế sử dụng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình. Điển hình, Nhà máy sản xuất gỗ ván ép công nghiệp xuất khẩu của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long tại Khu công nghiệp Đồng Hới có mức tiêu thụ điện khoảng 150.000 kWh/tháng, chi phí tiền điện khoảng 300 triệu đồng.

Sau khi đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 500 kWp, doanh nghiệp ghi nhận lượng điện tiêu thụ từ lưới giảm khoảng 1/3, tương đương tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng.

Điện lực Quảng Trị luôn đồng hành cùng khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà

Ở quy mô hộ gia đình, ông Lương Hùng Cường (phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 12 kW kết hợp pin lưu trữ. Trước khi lắp đặt, gia đình ông phải chi khoảng 5 triệu đồng tiền điện mỗi tháng do kết hợp sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ. Sau khi đưa hệ thống vào sử dụng, chi phí mua điện từ lưới giảm đáng kể.

Bên cạnh các hệ thống vận hành, PC Quảng Trị tiếp tục phối hợp hướng dẫn khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Ngày 31/8, toàn công ty thống kê 893 khách hàng với tổng công suất inverter 21.591 kW và công suất tấm quang điện 24.610 kWp.

Trong đó, 891 khách hàng hoàn thành lắp đặt; 840 khách hàng gửi thông báo theo quy định, với tổng công suất inverter 20.261 kW và công suất tấm quang điện 23.144 kWp.

Ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc PC Quảng Trị, cho biết: “Đối với điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ hoặc có bán điện dư lên lưới, Sở Công Thương cùng với Điện lực Quảng Trị cũng tạo điều kiện hết sức về việc hướng dẫn các đơn vị đó thực hiện các thủ tục, thông báo gần như trên App và trên tất cả các kênh của ngành. Hàng tháng, đều có nhắn tin tới khách hàng sử dụng điện để tuyên truyền việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà cũng như điện tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các hộ sản xuất điện”.

PC Quảng Trị sẽ phối hợp với Sở Công thương và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành và hướng dẫn khách hàng triển khai các hệ thống điện mặt trời đúng quy định, bảo đảm an toàn trong lắp đặt và vận hành, hướng đến mục tiêu phát triển năng lượng xanh và bền vững.