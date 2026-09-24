Điện lực phía Nam: Đào tạo chuyên sâu thử nghiệm phóng điện cục bộ (PD)

Tham gia khóa đào tạo với hơn 120 học viên đến từ lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) các Công ty Điện lực, các đơn vị phụ trợ trực thuộc EVNSPC và EVNHCM

Ngoài ra còn có các đơn vị như Nhà máy điện Trị An, Sông Hậu 1, Phú Mỹ, Duyên Hải, Thủy Điện miền Nam, Nhơn Trạch, Đồng Nai 4. Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau, Lọc hóa dầu Bình Sơn, Dịch vụ kỹ thuật dầu khí, Trung tâm vận hành Nhà máy điện (Genco3-OPS), Liên doanh Việt Nam Singapore (VSIP), Becamax-VSIP, MEE Power, EMC, TDTransf và PECC2, khóa đào tạo diễn ra trong 2 ngày.

Cập nhật kiến thức chuyên sâu & thiết bị hiện đại trong ngành điện

Công nghệ đo Phóng điện cục bộ (Partial Discharge - PD) là một kỹ thuật đo tiên tiến mà Megger đã và đang phát triển mạnh mẽ, giúp các đơn vị quản lý vận hành thiết bị điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và khối Công nghiệp để phát hiện sớm các nguy cơ hư hỏng thiết bị.

Bên cạch các thiết bị thử nghiệm nhất thứ, nhị thứ Megger còn đang sở hữu các dòng máy thử nghiệm chuyên sâu như TRAX 280, FRAX, IDAX, ADX, VLFsine, HV-DAC, PDS, STX40-2000, TDS-NT, ICMsystem, ICMobserver, ICMneo,… phục vụ thử nghiệm chẩn đoán cho các thiết bị trong hệ thống điện.

Quang cảnh buổi khai giảng

Nội dung khóa đào tạo lần này được thiết kế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trực tiếp trên đối tượng là Máy biến áp, Cáp ngầm và Tủ PDdemo cùng với các thiết bị thử nghiệm chẩn đoán Phóng điện cục bộ dựa trên tiêu chuẩn IEC 60270 và IEC 62478, cuối khóa các học viên sẽ nắm được những kiến thức cơ bản đến nâng cao về lý thuyết cũng như thực hành sử dụng các thiết bị chẩn đoán Phóng điện cục bộ.

Học viên sẽ được chia nhóm để luân phiên thực hành tại 03 site. Site 1-Cáp ngầm sẽ thực hành kỹ thuật đo VLF-PD&TD với thiết bị Sinus62; Site 2-Máy biến áp sẽ thực hành với kỹ thuật đo PDoffline bằng thiết bị ICMneo và Site 3-Tủ PDdemo sẽ được thực hành dựa trên các tất cả các thiết bị đo PDonline.

Sự kết hợp giữa tiêu chuẩn truyền thống (IEC 60270) và tiêu chuẩn phi truyền thống (IEC TS 62478) dựa trên các cảm biến Coupling device, HFCT, TEV, AE, UHF là một giải pháp hoàn hảo để đo lường và chẩn đoán PD một cách chính xác nhất, giúp các kỹ sư/chuyên gia phát hiện sớm các khiếm khuyết về cách điện trên tất các các đối tượng thiết bị điện, từ đó ngăn ngừa các sự cố ngắn mạch đột ngột trên hệ thống điện.

Được đào tạo bởi đơn vị chất lượng hàng đầu

Megger là một tập đoàn toàn cầu chuyên thiết kế và sản xuất các thiết bị đo lường, thử nghiệm và chẩn đoán chuyên dụng cho ngành công nghiệp điện.

Hãng Megger đã có hơn 130 năm hoạt động trong ngành đo lường điện, tên tuổi của Megger gắn liền với thiết bị đo điện trở cách điện (Megohmmeter), từ "Megger" thường được các kỹ sư điện dùng như một danh từ chung để gọi máy đo cách điện.

Megger là hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp, cung cấp các thiết bị phục vụ công tác thử nghiệm bảo trì, chẩn đoán tình tạng và xử lý sự cố cho toàn bộ hệ thống lưới điện cao áp và trung áp, bao gồm thiết bị định vị điểm sự cố hệ thống cáp ngầm cũng như chẩn đoán tình trạng lão hóa của cáp điện.

Giảng viên truyền đạt kiến thức

Tại Việt Nam, hãng Megger hoạt động thông qua các đại diện chính thức như Công ty Cổ phần KNP Việt Nam để phân phối thiết bị và cung cấp giải pháp. Megger và KNP cũng thường xuyên cử các chuyên gia hàng đầu phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành HEPC để chuyển giao công nghệ, tổ chức các hội thảo thực hành đo PD theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60270 và IEC 62478, hướng dẫn vận hành thiết bị, hỗ trợ các đơn vị phân tích số liệu và giúp đội ngũ kỹ thuật đang sử dụng thiết bị được nâng cao độ tin cậy trong công tác thử nghiệm.

Các học viên được PGS.TS Norasage Pattanadech đến từ Viện Công nghệ King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) của Thái Lan, cùng các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu của hãng Megger truyền đạt kiến thức lý thuyết về Phóng điện cục bộ.

Theo đó, KMITL liên tục nằm trong nhóm các trường top đầu tại Thái Lan và khu vực ASEAN về chất lượng đào tạo nhóm ngành Kỹ thuật. Đặc biệt, chuyên ngành Kỹ thuật Điện (Electrical Engineering) của trường luôn giữ thứ hạng cao nhất toàn quốc với khối lượng công trình nghiên cứu, bài báo khoa học. Đây cũng là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Thái Lan được cấp phép triển khai đào tạo chương trình Tiến sĩ (Doctorate) chuyên ngành Kỹ thuật Điện.

Giảng viên truyền đạt kiến thức

Bên cạch lý thuyết được truyền đạt bởi Mr. Norasage Pattanadech, các học viên được hướng dẫn thực hành sử dụng các thiết bị để đo PD trực tiếp trên đối tượng bởi đội ngũ chuyên gia và kỹ sư đến từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Hạ (Nhat Ha Electric) cũng là đối tác của KNP trong nhiều lĩnh vực.

Tham gia đào tạo còn cp1 PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM), tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Đại học Leibniz Hannover, ông Phạm Đình Anh Khôi đã có rất nhiều bài viết nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế về Chẩn đoán tình trạng cho thiết bị điện như PD, DGA, SFRA, DFR, và phương pháp đánh giá tình trạng thiết bị điện thông qua chỉ số sức khỏe (CHI – Condition Health Index) trong phương pháp bảo trì dự đoán CBM (Condition-Based Maintenance)./.