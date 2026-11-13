Điện lực miền Trung khẩn trương khắc phục các sự cố do mưa lũ

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, khắc phục sự cố, bảo đảm cung ứng điện, đồng thời chủ động tạm ngừng cấp điện tại những khu vực ngập lụt để bảo đảm an toàn điện trong nhân dân.

Nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Trung khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn điện cho người dân.

Trước diễn biến mưa lũ, EVNCPC chỉ đạo các Công ty Điện lực theo dõi sát tình hình thời tiết tại địa bàn; kiểm tra, rà soát lưới điện, nhất là tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối, vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Các đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý sự cố; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn điện. Tại những khu vực ngập lụt, có nguy cơ mất an toàn, ngành điện chủ động tạm ngừng cấp điện để phòng ngừa tai nạn điện trong nhân dân.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC cho biết, trong mùa mưa bão, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, các đơn vị phải đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn điện trong nhân dân. Việc chủ động cắt điện tại những khu vực ngập lụt, có nguy cơ mất an toàn là cần thiết nhằm phòng ngừa tai nạn điện. Ngành điện luôn theo dõi sát tình hình, xử lý kịp thời các sự cố, nhưng chỉ khôi phục cấp điện khi đã kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện an toàn.

Nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Trung khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn điện cho người dân.

Tính đến sáng ngày 13/11, tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã giảm mưa. Các đơn vị điện lực triển khai khôi phục cấp điện tại khu vực Đồng Xuân, Xuân Lộc. Trên lưới điện trung thế, để bảo đảm an toàn cho người dân và thiết bị, các đơn vị chủ động tạm ngừng cấp điện tại những khu vực còn ngập lụt. Hiện còn 86 trạm biến áp với 8.714 khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện, tập trung tại phường Xuân Đài và các xã Tuy An Bắc, Ô Loan, Đồng Xuân.

Hiện nay, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã tập trung khôi phục cấp điện tại các khu vực còn mất điện, dự kiến hoàn thành cấp điện trong ngày khi điều kiện an toàn cho phép. Việc đóng điện trở lại được thực hiện sau khi kiểm tra, đánh giá tình trạng lưới điện, bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống điện.

Nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Trung chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn điện cho người dân.

Theo ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC cho biết, hiện các công ty điện lực Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi… hiện đang tập trung nhân lực, phương tiện kiểm tra hiện trường, khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện ngay khi tình hình ngập lụt được cải thiện, các tuyến đường bị chia cắt do sạt lở được thông tuyến trở lại. Việc khôi phục cấp điện được thực hiện trên cơ sở kiểm tra, đánh giá tình trạng lưới điện, xác nhận đủ điều kiện an toàn, không chủ quan trước những nguy cơ tiềm ẩn sau mưa lũ.

EVNCPC khuyến cáo người dân tuyệt đối không đến gần, chạm vào cột điện, trạm điện, dây dẫn bị đứt hoặc các thiết bị điện tại khu vực ngập nước; không tự ý sửa chữa, di dời thiết bị điện khi chưa được ngành điện kiểm tra, xử lý. Khi phát hiện sự cố hoặc dấu hiệu mất an toàn điện, người dân cần tránh xa khu vực nguy hiểm và thông báo ngay cho đơn vị điện lực hoặc Tổng đài 1558 để được hỗ trợ.

Nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Trung chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn điện cho người dân.

Trong diễn biến mưa lũ còn phức tạp, EVNCPC tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, chủ động phương án ứng phó, nỗ lực duy trì cung cấp điện tại những khu vực đủ điều kiện vận hành, đồng thời đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên hàng đầu.