Điện lực miền Nam: Chủ động hạ tầng điện đón dòng vốn đầu tư công nghiệp

Nâng chất lượng hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất

EVNSPC chủ động “đi trước một bước” trong đảm bảo cung ứng điện phục vụ các khu công nghiệp trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang chủ động đầu tư, nâng cấp lưới điện tại các khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và thu hút những dự án sản xuất công nghệ cao. Việc bảo đảm nguồn điện ổn định, chất lượng cao được xác định là một trong những điều kiện quan trọng để nâng sức cạnh tranh của môi trường đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo EVNSPC, đơn vị hiện quản lý, phân phối điện tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam, không bao gồm TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, Tây Ninh, Đồng Nai là những địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Điện năng phục vụ công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 55% tổng sản lượng điện tiêu thụ toàn Tổng công ty.

Phó Tổng giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan cho biết, tổng công suất nguồn điện lắp đặt tại khu vực phía Nam hiện đạt gần 37.000MW, trong khi công suất cực đại năm 2026 khoảng 22.000MW. Theo đánh giá của EVNSPC, đây là dư địa quan trọng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện khi những khu công nghiệp mới đi vào hoạt động, thu hút thêm nhà đầu tư thứ cấp.

Phó Tổng giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan

Tuy nhiên, bảo đảm nguồn điện không chỉ là bài toán công suất. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là những dây chuyền sản xuất liên tục, độ tin cậy cung cấp điện có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm và chi phí vận hành.

Vì vậy, EVNSPC chú trọng thiết kế lưới điện cấp cho khu công nghiệp theo tiêu chí dự phòng N-1, cho phép duy trì cung cấp điện khi một phần tử trong hệ thống gặp sự cố. Tại những khu vực yêu cầu cao về chất lượng điện năng, tiêu chí này còn được áp dụng ở cấp trung áp. Tổng công ty đặt mục tiêu đến năm 2028 mở rộng khả năng cấp điện đáp ứng tiêu chí N-1 cho cả khách hàng sinh hoạt và doanh nghiệp.

Tại Tây Ninh, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, hạ tầng điện tiếp tục được đầu tư theo tốc độ phát triển phụ tải. Điển hình, Trạm biến áp 110kV Cần Giuộc đã được bổ sung máy biến áp thứ hai, đưa vào vận hành ngày 23/8/2026. Công trình góp phần nâng khả năng cấp điện cho khu vực Cần Giuộc, Cần Đước, đồng thời tăng năng lực dự phòng khi nhu cầu sản xuất tiếp tục mở rộng.

Trạm biến áp 110kV An Hội cấp điện cho hoạt động của Khu công nghiệp Thành Thành Công (tỉnh Tây Ninh)

Từ góc độ doanh nghiệp, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kizuna JV Trần Duy Vũ cho biết, hơn 80% doanh nghiệp tại khu công nghiệp do đơn vị quản lý là doanh nghiệp nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, chế biến thực phẩm. Nguồn điện ổn định vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất.

Theo ông Trần Duy Vũ, việc được cấp điện từ hai nguồn lưới độc lập, cùng sự phối hợp thường xuyên trong cảnh báo, bảo trì hệ thống đã giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất liên tục, chủ động hơn khi xây dựng kế hoạch mở rộng đầu tư.

Tương tự, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh Nguyễn Văn Bảnh cho biết, sản lượng điện tiêu thụ tại Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng tăng bình quân hơn 10% mỗi năm. Việc ngành điện phối hợp dự báo phụ tải, đầu tư thêm đường dây trung thế đã góp phần đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, hỗ trợ quá trình thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

Đồng bộ quy hoạch, đón đầu nhu cầu đầu tư mới

EVNSPC đưa vào vận hành máy biến áp thứ 3 tại Trạm biến áp 110kV An Phước, tăng năng lực cấp điện cho khu vực Long Thành và các khu công nghiệp trọng điểm của Đồng Nai

Không chỉ nâng cấp những khu vực đang vận hành, EVNSPC còn triển khai đầu tư hạ tầng điện tại những địa bàn dự kiến hình thành khu công nghiệp mới, mở rộng sản xuất hoặc phát triển các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn.

Tại Đồng Nai, nhu cầu điện cho công nghiệp tiếp tục tăng cùng quá trình mở rộng các khu công nghiệp và triển khai dự án sản xuất mới.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL Nguyễn Minh Tính cho biết, doanh nghiệp vừa khởi công dự án bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm mỗi năm, với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng. Đặc thù dây chuyền luyện phôi đòi hỏi nguồn điện có chất lượng, độ ổn định cao.

Điện cấp cho các khu công nghiệp đảm bảo tiêu chí N-1

Để đáp ứng nhu cầu này, EVNSPC dự kiến đầu tư Trạm biến áp 110kV Thép Nhà Bè, quy mô hai máy biến áp 40MVA, trong đó giai đoạn đầu lắp đặt một máy, đồng thời chuẩn bị hạ tầng để mở rộng khi phụ tải tăng. Công trình cũng hướng tới nâng độ tin cậy cấp điện cho Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú.

Theo Phó Tổng giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan, nhiều công trình lưới điện đang được triển khai, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2027 nhằm phục vụ những khu công nghiệp mới tại Đồng Nai, Tây Ninh. Trong đó có các khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn, Long Đức 3 và Phước Đông. Việc chuẩn bị hạ tầng điện còn gắn với nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động.

EVNSPC luôn phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình cung cấp điện

Dù vậy, quá trình đầu tư vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và sự thiếu đồng bộ giữa tiến độ xây dựng lưới điện với tiến độ phát triển khu công nghiệp.

Một số trường hợp, công trình điện hoàn thành nhưng chưa có đủ phụ tải để khai thác hiệu quả. Ngược lại, có khu vực doanh nghiệp tăng nhanh nhu cầu sử dụng điện trong khi đường dây ngoài hàng rào khu công nghiệp chưa hoàn thiện. Sự chênh lệch tiến độ này ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư hạ tầng, đồng thời có thể làm chậm kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

Từ thực tế đó, EVNSPC xác định cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư khu công nghiệp ngay từ khâu lập quy hoạch, dự báo phụ tải, bố trí quỹ đất đến chuẩn bị mặt bằng, triển khai công trình.

EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Đặc biệt, kế hoạch phát triển điện phải được cập nhật sát tiến độ thu hút nhà đầu tư thứ cấp, nhu cầu mở rộng sản xuất và đặc điểm sử dụng điện của từng ngành công nghiệp. Qua đó, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải hoặc hạ tầng điện không theo kịp tốc độ phát triển phụ tải.

Trong bối cảnh khu vực phía Nam tiếp tục thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, việc chuẩn bị hạ tầng điện cần đi trước một bước nhưng phải gắn chặt với quy hoạch và nhu cầu thực tế. Bảo đảm điện ổn định, có dự phòng và sẵn sàng mở rộng công suất không chỉ phục vụ hoạt động sản xuất hiện hữu mà còn nâng khả năng tiếp nhận những dự án đầu tư mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế bền vững.