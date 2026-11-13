Điện lực miền Bắc hoàn thành đóng điện gần 50 dự án lưới 110kV

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cấp điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại khu vực miền Bắc tiếp tục tăng.

Nhân viên Công ty Điện lực Lào Cai tăng cường kiểm tra, quản lý vận hành lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: EVNNPC

Theo EVNNPC, trong tháng 10/2026, sản lượng điện thương phẩm đạt 10,97 tỷ kWh, tăng 19,45% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, sản lượng điện thương phẩm đạt 100,36 tỷ kWh, tăng 12,39% so với cùng kỳ.

Trước nhu cầu phụ tải tăng cao, EVNNPC tập trung phát triển hạ tầng lưới điện. Trong 10 tháng, Tổng công ty đã khởi công 51 dự án và hoàn thành đóng điện 49 dự án lưới điện 110kV. Cùng với đó, nhiều công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp được triển khai tại các địa phương.

Các công trình nhằm nâng cao năng lực cấp điện, tăng khả năng liên kết lưới, hạn chế tình trạng đầy tải, quá tải cục bộ và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tại các khu vực tập trung hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Cùng với phát triển hạ tầng, độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện. Chỉ số thời gian mất điện bình quân của khách hàng (SAIDI) trong 10 tháng năm 2026 giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

EVNNPC cũng tiếp tục phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Lũy kế 10 tháng, Tổng công ty đã phát triển mới hơn 18.600 khách hàng với tổng công suất gần 813 MW.

Đến hết tháng 10/2026, EVNNPC hoàn thành đóng điện hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại 37 trạm biến áp, góp phần tăng tính linh hoạt trong vận hành lưới điện, hỗ trợ điều tiết phụ tải và khai thác các nguồn năng lượng tái tạo.

Nhân viên Điện lực thuộc Công ty Điện lực Sơn la hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng kiểm tra hệ thống điện mặt trời mái nhà. Ảnh: EVNNPT

Trong những tháng cuối năm, EVNNPC tiếp tục rà soát lưới điện, xử lý các nguy cơ sự cố tại những khu vực có phụ tải tăng cao, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình điện theo kế hoạch.

Tổng công ty cũng tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong năm 2027 và phối hợp với các địa phương trong phát triển lưới điện, giải tỏa công suất các nguồn điện.