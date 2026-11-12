Điện lực Huế: Đảng ủy phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng vững mạnh từ chính trị, tư tưởng đến tổ chức

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng ủy Công ty Điện lực Huế luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò nền tảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh. Bằng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, các nghị quyết của Đảng từng bước được cụ thể hóa thành những hành động thiết thực, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân thành phố Huế.

Giám đốc Công ty Điện lực Huế (thứ tư từ trái sang) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025.

Năm 2025, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn khi mô hình tổ chức có sự thay đổi, cùng với yêu cầu tái cơ cấu ngành điện và nâng cao chất lượng cung cấp điện. Đặc biệt, đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 gây ngập lụt diện rộng, nhiều khu vực bị chia cắt, hệ thống lưới điện chịu thiệt hại nặng nề.

Trước tình hình đó, Đảng ủy Công ty đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chủ động ban hành nghị quyết, chương trình công tác và giải pháp cụ thể; phối hợp với Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể huy động sức mạnh tổng hợp, tập trung khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động.

Kết quả, năm 2025, Đảng bộ Công ty hoàn thành xuất sắc 13/13 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cả 38/38 chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng và quản trị doanh nghiệp được giao đều đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Trung. Công ty được đánh giá hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ năm 2025, xếp thứ nhất trong 8 công ty trực thuộc Tổng công ty.

Kết quả này tiếp tục được duy trì trong 9 tháng đầu năm 2026. Công ty Điện lực Huế đạt công suất cực đại 449,2 MW, tăng 11,65% so với năm 2025; điện thương phẩm đạt hơn 1.892,7 triệu kWh, bằng 79,9% kế hoạch năm và tăng 9,62% so với cùng kỳ. Đơn vị hoàn thành 37 dự án đầu tư xây dựng, đạt 88,1% kế hoạch năm, giải ngân 225,3 tỷ đồng; sản lượng điện tiết kiệm đạt 6,2%, vượt mục tiêu đề ra.

Công ty tiếp tục xếp thứ nhất trong 8 đơn vị trực thuộc Tổng công ty về kết quả thi đua quý III và 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, đơn vị được Bộ Tài chính tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025; đồng thời được UBND thành phố Huế thống nhất hiệp y khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy Công ty Điện lực Huế chú trọng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên. Việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được triển khai nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ thực tiễn và trách nhiệm của từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Năm 2025, 100% cán bộ lãnh đạo, đảng viên và trên 95% cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với ý thức chấp hành kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thần tận tụy phục vụ khách hàng.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và từng bước ứng dụng công nghệ số trong nghiệp vụ công tác Đảng. Các quy định, hướng dẫn và biểu mẫu được hệ thống hóa, số hóa, lưu trữ trên môi trường điện tử nội bộ dùng chung, tạo thuận lợi cho cấp ủy, chi bộ triển khai nhiệm vụ.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, nhất là tạo nguồn từ lực lượng lao động trẻ, đoàn viên ưu tú và những cá nhân có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Năm 2025, Đảng bộ kết nạp 8 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong 9 tháng năm 2026, Đảng bộ hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp 10 đảng viên mới theo kế hoạch; công nhận 7 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Đến nay, Đảng bộ Công ty có 286 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc. Từ tháng 6/2026, 100% chi bộ triển khai tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử theo chỉ đạo của Đảng ủy phường Thuận Hóa. Việc ứng dụng công nghệ số, AI trong công tác Đảng góp phần đổi mới phương thức quản lý, hỗ trợ cập nhật thông tin và nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ.

Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Đảng ủy chú trọng kiện toàn tổ chức, cán bộ cấp ủy, đồng thời chỉ đạo các chi bộ quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động. Qua đó, duy trì sự thống nhất trong nội bộ, bảo đảm hoạt động của Công ty diễn ra liên tục, không để những thay đổi về tổ chức ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị.

Công ty Điện lực Huế tích cực, hoàn thành kế hoạch xây dựng và bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho những gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố năm 2026.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được xác định là phương thức lãnh đạo quan trọng nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm. Năm 2025, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, đồng thời chỉ đạo 20/20 chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ này theo quy định. Không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp tục hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ được lựa chọn; chỉ đạo 20/20 chi bộ hoàn thành kế hoạch với 20 cuộc kiểm tra và 20 cuộc giám sát.

Song song với đó, các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị nội bộ. Việc rà soát quy trình đấu thầu, hợp đồng, quản lý tài sản, đất đai, kê khai và công khai tài sản, thu nhập, sử dụng hóa đơn và phần mềm có bản quyền hợp pháp được chú trọng, góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Gắn vai trò lãnh đạo với hiệu quả sản xuất và trách nhiệm xã hội

Một trong những nội dung được Đảng ủy Công ty Điện lực Huế quan tâm là gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ, các vấn đề về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, việc làm và đời sống được trao đổi, tiếp nhận. Những ý kiến, kiến nghị của người lao động được lãnh đạo Công ty lắng nghe, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, việc nắm bắt tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ tiếp tục được chú trọng.

Tinh thần trách nhiệm còn được thể hiện qua các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Năm 2025, Công ty hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 350 triệu đồng, tích cực tham gia các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn. Những đóng góp này được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế ghi nhận, khen thưởng.

Trong 9 tháng năm 2026, Công ty tiếp tục xây dựng, bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa với mức hỗ trợ 70 triệu đồng mỗi căn; đồng thời bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn EVN” và nhà đoàn viên thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Các hoạt động thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tri ân gia đình chính sách và chăm lo đoàn viên trong Tháng Công nhân được duy trì.

Đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái được phát huy rõ nét trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2025, có 283 cán bộ, kỹ sư, công nhân được huy động tham gia các đội xung kích hỗ trợ khắc phục lưới điện sau bão, lụt tại nhiều địa phương. Với chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, lực lượng công nhân ngành Điện đã góp phần khôi phục cấp điện, ổn định đời sống Nhân dân.

Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh cũng phát huy vai trò trong phong trào thi đua, hoạt động xã hội, phát triển đảng viên và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Năm 2025, cả ba tổ chức đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong bối cảnh ngành Điện đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số, Đảng ủy Công ty xác định đổi mới phương thức lãnh đạo phải gắn với đổi mới quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Năm 2025, Công ty hoàn thành chuyển đổi cơ sở dữ liệu các phần mềm quản lý dùng chung của EVN, EVNCPC để thích ứng với mô hình tổ chức mới, bảo đảm hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn. Các dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận dịch vụ.

Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiếp tục được khuyến khích. Năm 2025, Công ty có 33 sáng kiến được công nhận ở các cấp. Trong đó, đề tài “Thiết kế chế tạo robot tự hành điều khiển xa phục vụ công tác giám sát vận hành các trạm biến áp 110kV không người trực” được lựa chọn tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc Techshow 2025.

Những kết quả này cho thấy việc khuyến khích đổi mới, ứng dụng khoa học, công nghệ đã được gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, trong đó chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ còn thiên về chuyên môn; việc phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục qua kiểm tra, giám sát chưa thật cụ thể. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng.

Thời gian tới, Đảng ủy Công ty Điện lực Huế tiếp tục tập trung lãnh đạo bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định; chủ động ứng phó mưa bão, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ khách hàng. Cùng với đó là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phát triển đảng viên, đổi mới sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Hướng tới dấu mốc 50 năm xây dựng và phát triển Công ty Điện lực Huế, việc tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng có ý nghĩa quan trọng. Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và đổi mới, Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy truyền thống, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế.