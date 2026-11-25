Cán bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp theo dõi kết quả hoạt động của các đơn vị trên bảng điều hành Dashboard.

Từ tự động cập nhật kết quả kiểm tra thiết bị tại Điện lực Sa Đéc, theo dõi chỉ tiêu của 23 đơn vị trên bảng điều hành tại trụ sở Công ty đến sử dụng thiết bị bay không người lái trên đường dây 110 kV, những sáng kiến từ thực tế đã giúp giảm thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả điều hành và bảo đảm an toàn hơn trong thi công.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ, TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Cuối tháng, sau khi hoàn thành các đợt kiểm tra thiết bị, chị Nguyễn Nhựt Như Khuyên, chuyên viên kỹ thuật Điện lực Sa Đéc, từng phải dành nhiều thời gian tìm mã thiết bị, nhập từng phiếu đo kiểm vào hệ thống quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện (PMIS). Khi số lượng phiếu nhiều, các thao tác lặp đi lặp lại vừa tạo áp lực về tiến độ, vừa dễ dẫn đến nhầm lẫn. Đây là công việc cần làm đầy đủ để đơn vị có dữ liệu theo dõi tình trạng thiết bị, phục vụ công tác bảo dưỡng.

Chị Nguyễn Nhựt Như Khuyên, chuyên viên kỹ thuật Điện lực Sa Đéc, sử dụng phần mềm hỗ trợ xử lý dữ liệu kỹ thuật.

Khi áp dụng AutoBot, chị Khuyên chuẩn hóa dữ liệu trên bảng tính Excel, sau đó để phần mềm tự động tìm mã thiết bị, điền thông số đo kiểm và lưu phiếu vào PMIS. Nhân viên kỹ thuật rà soát kết quả sau mỗi lượt chạy. Theo chị Khuyên, công cụ này tự động hóa khoảng 70 - 80% khối lượng thao tác lặp lại, giúp rút thời gian thực hiện từ nhiều ngày xuống còn vài giờ. Thời gian dành cho việc gõ từng phiếu giảm, nhân viên có thêm thời gian kiểm tra chất lượng dữ liệu và xử lý nghiệp vụ kỹ thuật.

Bên cạnh yêu cầu cập nhật đúng, đủ dữ liệu ở từng bộ phận, Công ty Điện lực Đồng Tháp còn phải giải quyết bài toán tổng hợp thông tin để điều hành. Sau khi sáp nhập, Công ty Điện lực Đồng Tháp hoàn thành việc chuyển giao các phần mềm nội bộ về quản lý kỹ thuật, điều độ, đường dây nóng và văn phòng cho Cơ sở 2. Trên nền tảng đó, việc theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu ở từng đơn vị trở thành yêu cầu thường xuyên.

Trước đây, kết quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị chủ yếu được tổng hợp từ những bảng Excel riêng lẻ để phục vụ các cuộc họp giao ban hằng tháng. Khi có số liệu, lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Tháp mới có cơ sở so sánh kết quả và xác định đơn vị cần hỗ trợ.

Để rút ngắn thời gian từ lúc có số liệu đến lúc xử lý, Phòng Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Công ty Điện lực Đồng Tháp xây dựng bảng điều hành (Dashboard) theo dõi, đánh giá và xếp hạng kết quả thực hiện chỉ tiêu của 23 đơn vị. Trên cùng một màn hình, các trạng thái xanh, vàng, đỏ giúp người xem nhanh chóng nhận diện những chỉ tiêu cần chú ý. Ban Giám đốc, phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc có thể theo dõi dữ liệu theo phạm vi được phân quyền.

Tại Điện lực Sa Đéc, cán bộ phụ trách có thể xem tiến độ đo ghi từ xa, đối chiếu kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nhận biết phần việc còn chậm ngay trong kỳ. Khi một chỉ tiêu cần cải thiện, đơn vị có cơ sở rà soát nguyên nhân, còn lãnh đạo Công ty có thể phân công phòng chuyên môn hỗ trợ. Việc các đơn vị cùng theo dõi kết quả trên một bảng điều hành cũng giúp công tác đánh giá, xếp hạng thi đua minh bạch hơn.

Theo báo cáo đánh giá hoạt động chuyển đổi số ngày 15-10, Công ty Điện lực Đồng Tháp vận hành ổn định 8 phần mềm lõi dùng chung của ngành điện, phục vụ các lĩnh vực từ quản lý khách hàng, quản lý kỹ thuật đến đầu tư xây dựng và vận hành lưới điện. Công ty đã phối hợp xây dựng, triển khai và nâng cấp 30 phần mềm nội bộ. Riêng trong năm 2026, Công ty xây dựng mới và nâng cấp 12 phần mềm phục vụ công tác văn phòng, nhân sự, kỹ thuật, điều độ và đấu thầu.

TỪ SÁNG KIẾN ĐẾN HIỆN TRƯỜNG LƯỚI ĐIỆN

Nếu tại văn phòng, công nghệ giúp giảm thời gian nhập liệu và tổng hợp báo cáo, thì trên đường dây 110 kV, bài toán đặt ra là giảm thời gian thi công và hạn chế rủi ro cho công nhân.

Nhân viên điện lực quan sát đường dây 110 kV từ mặt đất qua vận hành thiết bị bay không người lái. (Ảnh:Trọng Trí)

Với địa hình nhiều sông, kênh, rạch và vườn cây ăn trái, việc rải dây mồi để kéo cáp quang trên đường dây 110 kV từng cần nhiều người mang dây qua các khoảng vượt. Ở những vị trí khó tiếp cận, công nhân phải lội bùn hoặc đi ghe, việc tổ chức thi công mất nhiều thời gian và có thể ảnh hưởng đến cây trồng của người dân.

Nhân viên Công ty Điện lực Đồng Tháp điều khiển thiết bị bay không người lái tại hiện trường. (Ảnh. Trọng Trí)

Từ thực tế đó, Xí nghiệp Lưới điện Cao thế, Công ty Điện lực Đồng Tháp ứng dụng thiết bị bay không người lái để đưa dây mồi qua các khoảng vượt, phục vụ kéo rải cáp quang trên đường dây 110 kV.

Theo ông Châu Phước Dũng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện Cao thế, khi ứng dụng thiết bị bay không người lái để thi công 6 km, nhân lực phục vụ rải dây mồi có thể giảm từ 10 người xuống còn 2 người, thời gian rải dây giảm từ 4 giờ xuống còn 30 phút. Công nhân giảm việc trực tiếp qua sông, kênh, rạch, đồng thời việc rút ngắn khâu rải dây tạo điều kiện giảm thời gian cắt điện phục vụ thi công.

Hình ảnh đường dây điện do thiết bị bay không người lái ghi lại, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát lưới điện của Công ty Điện lực Đồng Tháp. (Ảnh: Đăng Nguyên)

Thiết bị bay còn được Công ty Điện lực Đồng Tháp sử dụng để kiểm tra lưới điện. Theo báo cáo chuyển đổi số, Công ty có 16 flycam phục vụ công tác này. Hình ảnh từ trên cao giúp nhân viên kỹ thuật quan sát những vị trí khó nhìn từ mặt đất, như mặt trên của bát sứ cách điện và các mối nối trên đỉnh cột. Qua đó, đơn vị có thêm căn cứ nhận diện sớm dấu hiệu bất thường để lên phương án kiểm tra, xử lý.

Theo ông Nguyễn Phú Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp, Công ty khuyến khích cán bộ, công nhân viên tìm giải pháp từ những khó khăn trong công việc, đồng thời tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng các sáng kiến có hiệu quả trong quản trị, kỹ thuật và dịch vụ khách hàng. Cùng với khai thác các phần mềm hiện có, Công ty định hướng bồi dưỡng kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tra cứu tài liệu, tổng hợp báo cáo và phân tích dữ liệu, gắn với yêu cầu bảo vệ thông tin nội bộ và dữ liệu khách hàng.

Hiệu quả chuyển đổi số ở Điện lực Đồng Tháp được thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong từng ca làm việc: Nhân viên kỹ thuật bớt hàng giờ nhập liệu, đơn vị cơ sở sớm nhận ra chỉ tiêu cần xử lý, công nhân rút ngắn thời gian thi công ở những địa bàn khó tiếp cận. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và sử dụng kịp thời, Công ty có thêm cơ sở để điều hành sát thực tế, nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ khách hàng. Đó cũng là nền tảng để ngành điện duy trì cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

MỸ LÝ - M.T