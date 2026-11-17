Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2026, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2026), đồng thời thực hiện kế hoạch tri ân khách hàng của Công ty Điện lực Điện Biên với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”.

Tại chương trình, đại diện Điện lực Điện Biên Phủ đã trao trực tiếp 20 suất quà tới các em học sinh. Đây là những học sinh có hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Chương trình được Điện lực Điện Biên Phủ triển khai nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2026.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên, khích lệ tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin và động lực tiếp tục phấn đấu trên hành trình học tập.

Sự quan tâm, chia sẻ từ doanh nghiệp cũng góp phần giúp học sinh cảm nhận được sự đồng hành của cộng đồng, từ đó nuôi dưỡng ý chí vượt khó, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Chia sẻ tại chương trình, ông Bùi Quốc Trung, Phó Trưởng Điện lực Điện Biên Phủ (Công ty Điện lực Điện Biên) cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ đời sống và sản xuất, chúng tôi luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là những chương trình hướng tới trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất quà được trao đi là tình cảm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, công nhân viên đơn vị, mong muốn tiếp thêm động lực để các em vững tin, nỗ lực học tập và rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội”.

Những phần quà là nguồn động viên, khích lệ học sinh nỗ lực vươn lên trong học tập.

Theo ông Trung, Tháng tri ân khách hàng không chỉ là dịp để ngành Điện thể hiện sự cảm ơn đối với khách hàng đã đồng hành, sử dụng dịch vụ điện mà còn là cơ hội để đơn vị tăng cường các hoạt động hướng về cộng đồng.

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, Điện lực Điện Biên Phủ mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn, lan tỏa những giá trị tích cực và xây dựng mối quan hệ gắn bó với người dân địa phương.

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, Điện lực Điện Biên Phủ luôn chú trọng triển khai các hoạt động vì cộng đồng. Trong đó, chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn là một trong những việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với thế hệ trẻ.

Tuyên truyền về sử dụng điện an toàn đến với học sinh.

Thông qua chương trình trao quà lần này, đơn vị mong muốn tiếp tục kết nối với nhà trường và địa phương trong các hoạt động thiện nguyện, góp phần tạo thêm điều kiện để học sinh vượt khó vươn lên.