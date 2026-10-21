Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lãi 9 tháng tăng mạnh 57%, vượt xa kế hoạch năm

Lợi nhuận 9 tháng tăng 57%, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm

Kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.807 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Việc giá vốn hàng bán chỉ tăng 34% lên mức 2.317 tỷ đồng đã giúp lợi nhuận gộp quý 3 đạt gần 490 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng gấp đôi lên hơn 65 tỷ đồng. Dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt lên gần 29 tỷ đồng, công ty vẫn báo lãi sau thuế quý 3 đạt gần 419 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 95%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 mang về hơn 7.803 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 44%. Giá vốn hàng bán ghi nhận gần 6.739 tỷ đồng, tăng 40%. Nhờ tốc độ tăng của giá vốn chậm hơn doanh thu, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp được cải thiện tích cực từ 11,33% lên 13,65%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 906 tỷ đồng, tăng mạnh 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Nhơn Trạch 2 đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 8.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và xuất sắc vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm gấp 2,1 lần chỉ sau ba quý hoạt động.

Doanh thu tài chính đột biến, khoản phải trả PV GAS tăng mạnh

Bên cạnh sự khởi sắc của hoạt động cốt lõi, bức tranh tài chính của Nhơn Trạch 2 cũng ghi nhận nhiều biến động trong các khoản mục chi phí và doanh thu phụ trợ. Chi phí sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm ghi nhận gần 6.828 tỷ đồng, tăng hơn 40%, chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu tăng 58% lên mức 6.190 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 2,2 lần lên gần 89 tỷ đồng, xuất phát từ việc tăng quỹ lương nhân sự quản lý và chi phí dịch vụ mua ngoài.

Ở chiều ngược lại, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính hơn 226 tỷ đồng, tăng mạnh 92%. Khoản thu này chủ yếu đến từ tiền lãi gửi ngân hàng với giá trị gần 224 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong kỳ duy trì ở mức hơn 68 tỷ đồng, trong đó chi phí đi vay chiếm hơn 67 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3 năm 2026, quy mô tổng tài sản của Nhơn Trạch 2 đạt mức 11.107 tỷ đồng, tăng gần 20% so với thời điểm đầu năm. Sự gia tăng này phần lớn đến từ khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 5.362 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 40%. Đây chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng SHB. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 5.686 tỷ đồng, tăng gần 29%. Mức tăng này chịu ảnh hưởng lớn từ khoản phải trả cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với giá trị gần 2.618 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 5.421 tỷ đồng, tăng gần 12%.