Điện lực Đà Nẵng lên kịch bản đảm bảo an toàn cấp điện mùa mưa bão

Để chủ động thích ứng với các tình huống cực đoan của thời tiết cũng như nguy cơ bão, lũ, sạt lở diễn biến khó lường. Bước vào mùa mưa bão năm 2026, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã chủ động thiết lập các kịch bản đảm bảo an toàn lưới điện cũng như cấp điện ổn định cho người dân, doanh nghiệp và các phụ tải quan trọng của thành phố trong các tình huống thiên tai.

Nhân viên Công ty Điện lực Đà Nẵng phát quang cây xanh trước khi mùa mưa bão 2026 đến. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

*Thiết lập các kịch bản đảm bảo an toàn lưới điện

Với phương châm “4 tại chỗ”, năm 2026, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã thành lập 6 đội xung kích với 126 cán bộ, công nhân viên, cùng lực lượng chuyên môn về kỹ thuật, an toàn, vật tư và hậu cần, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khi xảy ra tình huống phức tạp.

Đối với phương tiện, vật tư tại chỗ, công ty đã bố trí nguồn dự phòng tại 2 kho chính; đồng thời tổ chức phân bổ theo khu vực để rút ngắn thời gian cấp phát khi có sự cố. Hiện công ty đã chuẩn bị 100 máy biến áp phân phối, cùng các loại dây dẫn, cáp điện và thiết bị phục vụ khôi phục lưới điện. Đặc biệt, để chủ động xử lý những sự cố do bão gây gãy, đổ cột, công ty đã chuẩn bị 135 bộ trụ tạm dự phòng và 70 bộ móng cột đúc sẵn.

Về phương tiện, toàn công ty hiện có 164 phương tiện với nhiều chủng loại, gồm xe tải, xe cẩu, xe nâng người và các phương tiện chuyên dùng phục vụ xử lý sự cố. Cùng với đó, công tác hậu cần tại chỗ cũng được chuẩn bị từ trước. Các đơn vị chủ động bảo đảm điều kiện để lực lượng có thể bám địa bàn và làm việc trong thời gian dài, từ ăn, nghỉ, lương thực, nước uống, thuốc sơ cứu đến nhiên liệu và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Các địa điểm lưu trú cũng được khảo sát, chuẩn bị trước; đồng thời trụ sở, kho vật tư, nhà xưởng và các công trình phụ trợ được kiểm tra, gia cố để vừa bảo đảm hoạt động của đơn vị, vừa sẵn sàng phục vụ ứng phó thiên tai.

Ông Lê Minh Tâm, Đội trưởng, Đội quản lý điện Đông Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết, Điện lực Đông Giang quản lý địa bàn 7 xã miền núi cao, mỗi mùa mưa bão, sạt sở lực lượng phải ứng phó với nhiều tình huống phát sinh. Do đó, trước mùa mưa bão đơn vị phải chủ động tập kết thiết bị, vật tư tại các điểm trực chiến. Phân công lực lượng trực 24/7 sẵn sàng tiếp cận hiện trường, khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện kịp thời khi thiên tai xảy ra theo đúng tinh thần chỉ đạo công ty…

Đội Quản lý điện xã Đông Giang (thành phố Đà Nẵng) bổ sung vật tư đầy đủ nhằm chủ động ứng phó khi mùa mưa bão xảy ra. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Công tác chuẩn bị không dừng ở việc dự trữ nguồn lực, mà công ty còn chủ động nhận diện trước các khu vực có nguy cơ cao. Trên cơ sở kết hợp dự báo thời tiết với dữ liệu vận hành, công ty sẽ chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và vật tư phù hợp, để khi có sự cố có thể xử lý ngay tại cơ sở, rút ngắn thời gian khôi phục cấp điện. Và trong tất cả các tình huống, yêu cầu cao nhất vẫn là bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

Đồng thời, chuẩn bị các kịch bản vận hành trong điều kiện thiên tai, tình huống cực đoan hoặc khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn. Công tác chuẩn bị được thực hiện trên cơ sở bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, duy trì cấp điện cho các phụ tải quan trọng và tạo khả năng linh hoạt trong chuyển tải, khôi phục cấp điện khi xảy ra sự cố.

*Giải pháp kỹ thuật đồng bộ trong quản lý vận hành

Công ty Điện lực Đà Nẵng sau hợp nhất quản lý địa bàn rộng, địa hình đa dạng và phức tạp. Do đó, các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn lưới điện trong mùa mưa bão cũng khác nhau theo từng khu vực và dạng thiên tai. Đối với khu vực phía Tây thành phố, nhiều tuyến đường dây đi qua địa hình đồi núi, ven sông, suối, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngã đổ và chia cắt giao thông khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đi qua khu vực rừng núi, nhiều cây cối có nguy cơ ngã đổ vào đường dây khi gió lớn, gây mất an toàn và gián đoạn cung cấp điện. Trong khi đó, các tuyến đường dây khu vực ven biển, đi qua nền đất yếu như bãi cát, đồng ruộng, chịu tác động trực tiếp của gió bão, tiềm ẩn nguy cơ nghiêng, đổ cột, ảnh hưởng đến cung cấp điện.

Để chủ động phòng ngừa, ngay từ đầu năm, Điện lực Đà Nẵng đã tổ chức rà soát, kiểm tra toàn diện hệ thống lưới điện, nhận diện và phân loại các vị trí xung yếu, tập trung vào các nguy cơ sạt lở, nghiêng đổ, ngập nước, hư hỏng kết cấu và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành.

Một số vị trí có nguy cơ sạt lở, ngã đổ cao đã được gia cố và đưa vào các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn năm 2026 để xử lý kiên cố. Các vị trí xung yếu được tăng cường kiểm tra trước, trong mùa mưa bão để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh do biến động của địa hình, dòng chảy, nền đất và tác động của gió bão.

Bên cạnh đó, công ty phối hợp với chính quyền địa phương và chủ các hộ trồng cây để tập trung phát quang hành lang tuyến, cắt tỉa cây cối có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, bảo đảm hành lang an toàn lưới điện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, cảnh báo người dân phòng tránh các nguy cơ về điện khi xảy ra mưa bão, ngập lụt. Mục tiêu của Điện lực Đà Nẵng là nhận diện và xử lý nguy cơ từ sớm, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục và khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng khi thiên tai xảy ra.

Đội Quản lý điện xã Đông Giang (thành phố Đà Nẵng) bổ sung vật tư đầy đủ nhằm chủ động ứng phó khi mùa mưa bão xảy ra. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Ông Nguyễn Đình Tuân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, từ thực tiễn phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai nhiều năm qua, Điện lực Đà Nẵng đã xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, trọng tâm là kiên cố hóa lưới điện, nâng cao tính linh hoạt và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành.

Công ty đã xây dựng định hướng kỹ thuật lưới điện giai đoạn 2026-2030; trong đó, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với đặc điểm địa hình, thủy văn và điều kiện thực tế của từng khu vực, với mục tiêu vừa nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, vừa tăng khả năng chống chịu của lưới điện trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trên cơ sở đó, công ty xây dựng lộ trình từng bước kiên cố hóa kết cấu lưới điện, tập trung vào các tuyến đi qua vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, nền đất yếu và những vị trí đã từng phát sinh sự cố trong các mùa bão lũ trước. Các giải pháp được triển khai phù hợp với từng điều kiện cụ thể như nâng cấp cột néo dọc tuyến bằng cột thép hoặc cột bê tông ly tâm cấp bền cao; gia cố móng bằng các giải pháp mở rộng bản đế, bổ sung bê tông, đá hộc; tăng cường hệ thống dây néo, móng néo theo từng đặc điểm địa chất.

Đối với khu vực ngập lụt, căn cứ mức độ và đỉnh lũ thực tế để nâng cao đường dây, thiết bị, hạn chế nguy cơ ngập. Về lâu dài, công ty từng bước cải tạo, nâng cấp, nắn tuyến hoặc xây dựng mới các tuyến đường dây qua khu vực đồi núi, khu vực nền đất yếu, có nguy cơ sạt lở, ngã đổ, nhằm bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy.

Bên cạnh việc kiên cố hóa, năng lực vận hành lưới điện và ứng phó với thiên tai còn được đánh giá qua tính linh hoạt trong vận hành. Lưới điện từng bước được xây dựng theo tiêu chí N-1, tăng cường liên kết mạch vòng, lắp đặt các thiết bị phân đoạn và đóng cắt điều khiển từ xa, tạo khả năng chuyển tải giữa các khu vực.

Khi một phần lưới điện bị ảnh hưởng, công ty có thể nhanh chóng cô lập khu vực sự cố, chuyển tải từ hướng cấp điện khác và hạn chế phạm vi mất điện. Đồng thời, các tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị được chuẩn hóa, đồng bộ, qua đó nâng cao khả năng dự phòng, thay thế và xử lý nhanh trong các tình huống cấp bách.

Theo Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng, công ty đang tiếp tục đẩy mạnh số hóa trong phương thức vận hành, ứng dụng công nghệ trong việc giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu từ xa thông qua hệ thống SCADA tại trung tâm điều khiển hệ thống điện Đà Nẵng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối (DAS), tự động phân vùng, cô lập khu vực sự cố và chuyển tải để rút ngắn thời gian khôi phục cấp điện.

Trong công tác quản lý vận hành, các công nghệ như: camera nhiệt, camera PD, flycam và các giải pháp AI hỗ trợ nhận diện tồn tại được tăng cường khai thác để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, kịp thời xử lý và phòng ngừa nguy cơ sự cố.