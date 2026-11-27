Quang cảnh hội nghị

Điện lực Đà Lạt hiện đang quản lý, vận hành hơn 458 km đường dây trung thế, 666 km đường dây hạ thế, 977 trạm biến áp, cung cấp điện cho 84.736 khách hàng trên địa bàn 5 phường.

Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm đạt 470,7 triệu kWh, tăng 8,24% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế ở mức 3,31%, thấp hơn kế hoạch được giao. Hệ thống lưới điện cơ bản được vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của Nhân dân và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự kiện, lễ hội lớn tại địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2026, Điện lực Đà Lạt đã hoàn thành 4 công trình sửa chữa lớn và 1 công trình đầu tư xây dựng cơ bản với tổng kinh phí hơn 22 tỷ đồng. Năm 2027, đơn vị dự kiến bố trí hơn 49 tỷ đồng cho công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Cùng với công tác đầu tư hạ tầng, Điện lực Đà Lạt đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và chăm sóc khách hàng. Đến cuối tháng 10/2026, đơn vị đã lắp đặt 100% công tơ điện tử, tỷ lệ ghi chỉ số tự động đạt trên 99%; phát triển 1.864 khách hàng lắp công tơ mới, tiếp nhận và giải quyết hoàn tất 36.215 lượt yêu cầu dịch vụ điện.

Việc triển khai ứng dụng EVN CSKH, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, giám sát sự cố thông minh và duy trì tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 hoạt động 24/24 giờ đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng điện.

Đại diện lãnh đạo Điện lực Đà Lạt toạ đàm cùng khách hàng

Tại hội nghị, Điện lực Đà Lạt cũng thông tin về các chính sách giá điện, việc triển khai thử nghiệm trên giấy cơ chế giá bán lẻ điện hai thành phần đối với khách hàng sản xuất đủ điều kiện; tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phối hợp thực hiện các chương trình điều chỉnh, dịch chuyển phụ tải.

Hội nghị dành thời gian lắng nghe, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của khách hàng liên quan đến công tác cung ứng điện và chất lượng dịch vụ. Qua đó, tăng cường sự thấu hiểu, chia sẻ giữa ngành Điện với người dân, doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình sử dụng điện.

Ông Nguyễn Hồ Nam, Phó Giám đốc Điện lực Đà Lạt phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Hồ Nam, Phó Giám đốc Điện lực Đà Lạt, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành, hiện đại hóa lưới điện, nâng cao chất lượng dịch vụ; chú trọng tiếp thu, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của khách hàng với tinh thần tận tâm, cầu thị.

Đặc biệt, hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2026, Điện lực Đà Lạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vệ sinh, thí nghiệm máy biến áp của khách hàng; thực hiện các chương trình an sinh xã hội; đồng thời tập trung bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và các lễ hội cuối năm.

Với phương châm lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, Điện lực Đà Lạt hướng đến xây dựng hình ảnh ngành Điện hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.