Điện lực Chí Linh: Bảo đảm cấp điện liên tục lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10 tại khu Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, du lịch và xúc tiến thương mại. Trong một không gian lễ hội có nhiều hoạt động diễn ra cùng lúc, điện phải được đảm bảo vận hành ổn định. Bởi vậy, Điện lực Chí Linh đã triển khai phương án cấp điện, bố trí các nguồn dự phòng để duy trì cấp điện liên tục khi phụ tải tăng hoặc xảy ra sự cố.

Hệ thống đảm bảo điện nhiều lớp phát huy hiệu quả khi...

Chủ động trước mức phụ tải tăng trong những ngày cao điểm diễn ra lễ hội, Điện lực Chí Linh đã tính toán riêng cho từng khu vực, đồng thời chuẩn bị nguồn cấp và phương án chuyển nguồn khi cần thiết. Tại di tích Côn Sơn, Trạm biến áp có công suất 400 kVA, hiện mang tải khoảng 30% trong ngày thường và dự báo tăng lên khoảng 50%, tương ứng tăng 20 điểm phần trăm khi diễn ra lễ hội diễn ra. Trạm nhận điện từ lộ 472, trạm 110 kV Chí Linh (E8.5), khi nguồn chính gặp sự cố, Điện lực Chí Linh có thể chuyển sang nguồn từ lộ 472, trạm 110 kV Phả Lại (E8.4).

Còn tại di tích Đền Kiếp Bạc, trạm biến áp Kiếp Bạc 1 có công suất 750 kVA, mức mang tải dự báo từ khoảng 30% lên 60%, tương ứng tăng 30 điểm phần trăm. Nguồn điện chính được cấp từ lộ 472, trạm 110 kV Phả Lại. Cả hai trạm vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong thời gian lễ hội, kể cả khi phụ tải tăng do thời tiết diễn biến bất thường. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, Điện lực Chí Linh có thể chuyển sang nguồn từ lộ 472, trạm 110 kV Chí Linh. Cách bố trí này giúp hai khu di tích duy trì nguồn điện ổn định ngay cả khi một nguồn cấp gặp sự cố.

Với chương trình có quy mô lớn, sự kiện tập trung đông người, nguồn điện lưới cần có nguồn dự phòng để duy trì hoạt động phòng khi xảy ra sự cố. Đền Kiếp Bạc có máy phát 250 kVA, còn Côn Sơn có hai máy phát tổng công suất 310 kVA. Tại Bãi xe số 1 - Đền Kiếp Bạc, nơi diễn ra chương trình trọng điểm tối 26/9, một máy phát 630 kVA làm nguồn chính, máy 400 kVA làm nguồn dự phòng và cấp điện trực tiếp cho sân khấu. Trong thời gian diễn tập từ ngày 20 đến 26/9, Điện lực Chí Linh vẫn duy trì nguồn điện lưới từ Trạm biến áp Kiếp Bạc 1. Việc phân bổ nguồn theo từng khu vực giúp các phụ tải quan trọng có nguồn thay thế, tạo thêm các lớp nguồn ngay tại những khu vực cần ưu tiên giảm sự phụ thuộc vào một nguồn dự phòng chung khi lễ hội diễn ra trên nhiều địa điểm, hạn chế nguy cơ một sự cố đơn lẻ làm gián đoạn ảnh hưởng cả chuỗi hoạt động kéo dài.

Điện lực Chí Linh đang kiểm tra máy phát điện.

Đi cùng lực lượng vận hành tại chỗ

Không dựa vào một điểm cấp điện đơn lẻ mà xây dựng hệ thống bảo đảm điện theo nhiều lớp, gồm dự báo phụ tải, tính toán khả năng đáp ứng của trạm, chuẩn bị chuyển nguồn, bố trí máy phát. Ngoài ra, Điện lực Chí Linh còn duy trì lực lượng trực 24/24 tại Khu di tích từ 0h ngày 20/9 đến hết ngày 4/10, sẵn sàng huy động thêm cán bộ, công nhân viên và lực lượng hỗ trợ từ các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hải Phòng ứng phó khi xảy ra tình huống phát sinh.

Trao đổi với phóng viên Điện tử và Ứng dụng, đại diện Điện lực Chí Linh cho biết: "Cùng với việc tổ chức lực lượng, Điện lực Chí Linh lập các tổ kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp điện trước khi bước vào thời gian cao điểm. Hai tuyến 22 kV lộ 472E8.4 và 472E8.5, các trạm biến áp và thiết bị cấp điện cho Trạm biến áp Di tích Côn Sơn 400 kVA, Trạm biến áp Kiếp Bạc 1 công suất 750 kVA được phân công theo dõi cụ thể. Đơn vị rà soát các vị trí lèo, đầu cốt, ty sứ, cầu dao, máy cắt, máy biến áp, cáp, thiết bị đo lường và chống sét; phát quang hành lang tuyến, kiểm soát các khu vực san lấp dưới đường dây, cân pha và kiểm tra lưới điện 0,4 kV. Còn tại các trạm biến áp phân phối và các xuất tuyến cũng được theo dõi để chủ động xử lý những nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến cấp điện".

Trạm biến áp Kiếp Bạc 1 và di tích Côn Sơn, mỗi trạm có hai nhân viên trực, phối hợp cùng với lực lượng điện của Ban Quản lý di tích. Cụ thể, tối 26/9, tổ chức Lễ khai mạc Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội mùa thu Côn Sơn, Kiếp Bạc 2026, Điện lực Chí Linh đã bố trí bốn nhân viên tại cụm máy phát 630 kVA và 400 kVA, hai nhân viên tại Tủ điện số 2 cạnh sân khấu, cùng các tổ trực tại Trạm biến áp Kiếp Bạc 1 và khu vực máy phát 250 kVA. Trước đó, tại sự kiện tổ chức tại di tích Côn Sơn, đơn vị. cũng bố trí hai nhân viên trực tại trạm 400 kVA và các điểm diễn ra lễ dâng hương, lễ rước văn, lễ tưởng niệm.

Thực tế triển khai cho thấy, điện là hạ tầng nền tảng quan trọng góp phần làm nên thành công của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026. Khi nguồn điện được duy trì ổn định, hệ thống viễn thông, giám sát, chiếu sáng, âm thanh và các dịch vụ phục vụ du khách mới có điều kiện duy trì hoạt động ổn định, chương trình của lễ hội diễn ra trọn vẹn.