Điện lực Cao Bằng thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tại chương trình, các học viên được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật PCCC&CNCH, các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và những quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác PCCC&CNCH; kiến thức về phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH; sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng phương tiện PCCC&CNCH tại cơ sở; thực hành kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn như hồi sinh tim phổi, băng bó vết thương, cố định xương gãy; sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai vòi chữa cháy và thoát nạn trên cao bằng thang dây.

Cứu nạn cứu hộ theo tình huống giả định tại Nhà Điều hành Công ty Điện lực Cao Bằng.

Thực tập phương án chữa cháy, CNCH theo tình huống giả định tại Nhà Điều hành Công ty Điện lực Cao Bằng và Trạm biến áp 110kV Cao Bằng. Các lực lượng triển khai nhiệm vụ theo phương án, phối hợp xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố, qua đó, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với lực lượng PCCC&CNCH cơ sở.

Quá trình huấn luyện, thực tập được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CHCN và an toàn cho người, phương tiện tham gia. Góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ cháy, nổ; nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo vệ tính mạng, tài sản và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh điện an toàn, liên tục.