Điện lực Cẩm Khê thay thế 732 hòm công tơ mới

Các hòm công tơ được thay mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện.

Hiện nay, Điện lực Cẩm Khê đang quản lý hơn 47.000 công tơ đo đếm điện. Qua nhiều năm lắp đặt, nhiều hòm công tơ điện đã bị xuống cấp, nứt vỡ hoặc han gỉ do ảnh hưởng của thời tiết. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và làm giảm tuổi thọ vận hành của công tơ điện.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, ngay từ đầu năm 2026, Điện lực Cẩm Khê đã tập trung rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch và báo cáo Công ty Điện lực Phú Thọ thay thế số hòm công tơ điện cũ, nát.

Việc thay thế hòm công tơ điện được thực hiện từ đầu tháng 11/2026, gồm: Thay hòm, dây đấu cầu, aptomat dây nguồn xuống hòm công tơ.

Điện lực Cẩm Khê huy động tối đa nhân lực, phấn đấu hoàn thành việc thay thế 732 hòm công tơ điện trong tháng 11/2026.

Theo Điện lực Cẩm Khê, đơn vị đang huy động 100% nhân lực và đầy đủ vật tư, trang thiết bị để thực hiện thay thế toàn bộ số hòm công tơ điện cũ, nát trên địa bàn quản lý, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 11/2026.

Việc thay thế hòm công tơ điện không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được Điện lực Cẩm Khê triển khai nhằm nâng cao chất lượng quản lý vận hành và dịch vụ khách hàng, góp phần nâng cao điều kiện bảo vệ thiết bị đo đếm và hạn chế những nguy cơ mất an toàn có thể phát sinh trong quá trình sử dụng điện.