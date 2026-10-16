Điện lực Bình Dương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng giai đoạn 2026-2030

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo đánh giá Công ty điện lực Bình Dương là một trong những đơn vị có quy mô sản lượng điện lớn nhất Tổng công ty, đặc biệt có tỷ trọng phụ tải công nghiệp cao. Vì vậy, đơn vị cần chủ động nắm bắt nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp lớn, dự báo sát tăng trưởng phụ tải và chuẩn bị năng lực lưới điện phù hợp.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC phát biểu kết luận.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, ông Phạm Quốc Bảo yêu cầu Công ty điện lực Bình Dương tiếp tục phân công rõ người, rõ việc, tập trung hoàn thành các công trình đã đăng ký về đích và chuẩn bị sớm kế hoạch năm 2027. Trong đó, các giải pháp đầu tư, sửa chữa và tự động hóa cần gắn với mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tiếp tục kéo giảm sự cố và thời gian mất điện của khách hàng.

Đối với các công trình điện trên địa bàn, Công ty điện lực Bình Dương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty Lưới điện cao thế và các Ban Quản lý dự án của Tổng công ty để theo dõi, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Chủ tịch Phạm Quốc Bảo khẳng định Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Công ty điện lực Bình Dương cho biết đơn vị đã hoàn thành 9/9 nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC tại đợt làm việc trước vào tháng 5; đồng thời đang triển khai đợt thi đua cao điểm "100 ngày nước rút hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026".

Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 5,775 tỷ kWh, tăng 7,88% so với cùng kỳ năm 2025. Đơn vị phấn đấu cả năm đạt hơn 7,733 tỷ kWh, tương đương 100,49% kế hoạch EVNHCMC giao. Sản lượng điện tiết kiệm đạt hơn 363 triệu kWh, tương đương 6,3% điện thương phẩm. Trong đầu tư xây dựng, 18/18 công trình lưới điện trung, hạ thế đã được khởi công; giá trị giải ngân vốn đầu tư thuần đến cuối tháng 9 đạt hơn 139 tỷ đồng, tương đương 76,26% kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC ghi nhận Công ty điện lực Bình Dương đã có sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt trong công tác quản lý kỹ thuật và giảm sự cố. Theo ông Luân Quốc Hưng, kết quả những tháng qua cho thấy khi xác định đúng hướng, có giải pháp cụ thể và sự quyết tâm của tập thể thì chất lượng vận hành lưới điện được cải thiện rõ rệt.

Từ kết quả trên, ông Luân Quốc Hưng đề nghị Công ty điện lực Bình Dương tiếp tục duy trì cách làm này, đồng thời đẩy mạnh tự động hóa, hoàn thiện hệ thống thiết bị đóng cắt, nâng cao khả năng giám sát và xử lý sự cố từ xa.

Đối với đầu tư và sửa chữa lớn, Phó Tổng giám đốc yêu cầu đơn vị chuẩn bị từ sớm, xác định đúng khu vực và thiết bị cần ưu tiên để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Các dự án 110kV và lưới điện phân phối như Thường Tân, Định Hòa, Khánh Bình 2, Tân Thành cùng các công trình tăng cường công suất cần được phối hợp triển khai đồng bộ, từng bước nâng cao năng lực cấp điện cho khu vực.

Ông Luân Quốc Hưng cũng lưu ý Công ty điện lực Bình Dương tăng cường phối hợp với các khách hàng công nghiệp trong kiểm tra, bảo trì thiết bị điện, hạn chế sự cố từ lưới điện khách hàng ảnh hưởng đến hệ thống chung; đồng thời cho biết Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ đơn vị về nguồn lực, công nghệ và đào tạo.

Với những chuyển biến đạt được trong 9 tháng đầu năm, Công ty điện lực Bình Dương tiếp tục tập trung cho chặng nước rút cuối năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026, qua đó tạo nền tảng nâng cao chất lượng quản lý vận hành, đầu tư lưới điện và phục vụ khách hàng trong giai đoạn 2026 - 2030.