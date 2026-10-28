Điện lực Bát Xát hỗ trợ người dân xã Trịnh Tường cài đặt, sử dụng ứng dụng EVN CSKH

Hoạt động được tổ chức tại các nhà văn hóa thôn và khu vực đông dân cư trên địa bàn xã Trịnh Tường. Tại các điểm hướng dẫn, cán bộ Điện lực Bát Xát trực tiếp hỗ trợ người dân tải ứng dụng, đăng ký tài khoản, đăng nhập và làm quen với các tính năng cơ bản. Đồng thời, giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ điện trực tuyến.

Cán bộ Điện lực Bát Xát hướng dẫn người dân xã Trịnh Tường cài đặt, sử dụng ứng dụng EVN CSKH trên điện thoại thông minh.

Ứng dụng EVN CSKH tích hợp nhiều tiện ích thiết thực, cho phép khách hàng chủ động tra cứu sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng; theo dõi lịch sử sử dụng điện, hóa đơn và số tiền điện phải thanh toán. Đặc biệt, tính năng cảnh báo khi lượng điện tiêu thụ tăng giúp các hộ gia đình kịp thời kiểm soát mức sử dụng điện, điều chỉnh thói quen sinh hoạt, góp phần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó, thông qua ứng dụng, người dân có thể cập nhật lịch ngừng, giảm cung cấp điện để chủ động bố trí công việc, sinh hoạt và sản xuất; thực hiện thanh toán tiền điện trực tuyến, tra cứu lịch sử thanh toán, gửi yêu cầu hỗ trợ và phản ánh sự cố điện. Các tiện ích này giúp tiết kiệm thời gian, giảm công sức đi lại, đồng thời tăng tính chủ động, thuận tiện trong giao dịch với ngành Điện.

Cán bộ Điện lực Bát Xát trực tiếp hỗ trợ người dân tải ứng dụng, đăng ký tài khoản và làm quen các tính năng của EVN CSKH.

Thông qua các hoạt động, Điện lực Bát Xát mong muốn đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, nhất là tại các thôn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ điện trực tuyến trong đời sống hằng ngày.

Với cách làm thiết thực, Điện lực Bát Xát không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực điện lực mà còn đồng hành cùng chính quyền xã Trịnh Tường thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng xã hội số trên địa bàn.