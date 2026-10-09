Điện lực An Giang cung cấp hơn 5 tỉ kWh điện trong 9 tháng

Đại diện Công ty Điện lực An Giang báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026.

Ngày 9/10, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư làm việc với Công ty Điện lực An Giang về tình hình cung cấp điện, đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh và giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo báo cáo, trong 9 tháng, công ty đưa vào vận hành 335 công trình cấp điện trung áp, thời gian giải quyết bình quân 2,5 ngày mỗi công trình. Ở lưới điện hạ áp, công ty cấp điện cho 15.966 khách hàng, thời gian bình quân 2,8 ngày mỗi khách hàng.

Sản lượng điện mua từ hệ thống điện mặt trời mái nhà đạt khoảng 409 triệu kWh, bằng 101,68% so với cùng kỳ. Ngành điện cũng đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư đề nghị công ty nâng cao chất lượng dịch vụ, xử lý kịp thời phản ánh của khách hàng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và sửa chữa điện.

Bà Lý Anh Thư cũng yêu cầu công ty tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến khách hàng sử dụng điện.