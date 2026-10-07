Diên Lâm đưa nền tảng số kết nối đến từng người dân

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương trải nghiệm nền tảng ứng dụng Tammi OA. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự lễ ra mắt có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo xã Diên Lâm, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diên Lâm khẳng định, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Việc đưa nền tảng ứng dụng Tammi OA vào hoạt động góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, qua đó xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diên Lâm phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Sau khi nền tảng ứng dụng Tammi OA ra mắt, các ban, ngành, đoàn thể và các thôn trên địa bàn cần tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số. Đồng thời chủ động tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Việc ứng dụng nền tảng số phải lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, tránh hình thức và bảo đảm hiệu quả thực chất”, đồng chí Lê Văn Hiệp đề nghị.

Chia sẻ về trải nghiệm thực tế, chị Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, ứng dụng Tammi OA được sử dụng ngay chính trên điện thoại cá nhân giúp người dân nhanh chóng tiếp cận các thông tin, chủ trương của xã, đồng thời giúp các thôn nắm bắt tình hình để triển khai công việc thuận lợi hơn. Đối với các gia đình có con đang đi học, nền tảng còn cung cấp nhiều kiến thức phục vụ học tập từ lớp 1 đến lớp 12. Từ đó, giúp phụ huynh thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm nguồn kiến thức chính xác, thiết thực để hỗ trợ con em học tập.

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt nền tảng ứng dụng Tammi OA. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đến nay, trên địa bàn xã Diên Lâm ứng dụng Tammi OA được triển khai đồng bộ tại 6/6 thôn, với hơn 2.100 người dân tham gia.

Đây là sợi dây kết nối hai chiều giữa chính quyền và người dân. Bên cạnh việc truyền tải nhanh chóng thông tin, chủ trương của địa phương đến người dân, Tammi OA còn tạo điều kiện để người dân gửi phản ánh, kiến nghị và hình ảnh từ thực tế đời sống đến chính quyền một cách nhanh nhất.