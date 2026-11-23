Hình ảnh do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố về vụ tấn công tàu chiến Nga ở Libya.

Theo đài RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục đánh vào hạ tầng quân sự Ukraine, trong bối cảnh Kiev bị Moskva cáo buộc mở rộng các hoạt động tập kích nhằm vào tàu Nga ở cả Địa Trung Hải và biển Baltic.

Lực lượng Ukraine gần đây được cho là đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào các tàu Nga ở những khu vực cách xa chiến tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng nước này đã đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của Nga và gây hư hại cho tàu Angara trong một cuộc tập kích diễn ra vào ban đêm.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng thừa nhận, các phương tiện không người lái trên biển của Ukraine đã phá hủy tàu hộ vệ Merkury của Hải quân Nga tại cảng Benghazi, Libya, đồng thời tấn công tàu hỗ trợ Angara của Nga trên biển trong ngày 22/11.

Trước đó, ngày 21/11, tàu hàng Sparta II của Nga cũng bị tấn công bằng 2 thiết bị bay không người lái (UAV) tại vịnh Phần Lan. Giới chức Phần Lan cho rằng các UAV có khả năng là phương tiện tấn công tự sát trên không của Ukraine.

Khi được hỏi về những vụ việc này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/ tuyên bố: “Các lực lượng của chúng tôi hằng ngày tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn, phối hợp nhiều phương thức nhằm vào hạ tầng quân sự Ukraine, và hoạt động này đang mang lại những kết quả rất đau đớn đối với chính quyền Kiev”.

Ông Peskov không bình luận chi tiết về vụ tấn công ở Địa Trung Hải, nhưng cho rằng các hoạt động mà Moskva gọi là “khủng bố” của Ukraine tại biển Baltic đang mở rộng về phạm vi, làm gia tăng những quan ngại an ninh trong khu vực.

Khác với vụ tập kích ngoài khơi Libya, được ông Zelensky ca ngợi là thành công lớn và công bố video trên mạng, Kiev chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu Nga ở biển Baltic. Một cố vấn của ông Zelensky từng nói việc các tàu dân sự Nga, bị Ukraine coi là mục tiêu quân sự hợp pháp, thường xuyên “bốc cháy” chỉ là sự “trùng hợp”.

Đại sứ Nga tại Libya Aidar Aganin nói với RT rằng Moskva sẽ đáp trả những vụ tấn công mới nhất. Tuy nhiên, giới chức Nga chưa xác nhận mức độ thiệt hại đối với các tàu mà ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã tập kích.

Các diễn biến này cũng gây phản ứng tại Libya, quốc gia đang tồn tại tình trạng chia rẽ chính trị và quyền lực giữa các chính quyền đối lập. Cả hai chính quyền ở Libya đều lên tiếng phản đối chiến dịch của Ukraine, cảnh báo không để lãnh thổ nước này trở thành nơi các thế lực bên ngoài giải quyết xung đột.

Chính phủ Đoàn kết Quốc gia (GNU) được Liên hợp quốc công nhận, đặt tại Tripoli, phản đối việc biến Libya thành “đấu trường để các thế lực bên ngoài giải quyết mâu thuẫn”. Trong khi đó, chính quyền đối địch tại Benghazi, có liên hệ với lực lượng quân sự do Khalifa Haftar chỉ huy, cho biết tàu chiến Nga bị tấn công sau khi tiếp nhiên liệu tại một cảng và rời đi để trở về Nga, đồng thời kêu gọi điều tra quốc tế về sự hiện diện của lực lượng Ukraine trên lãnh thổ Libya.

Các thông tin về hoạt động của Ukraine tại Libya cũng từng xuất hiện trên truyền thông phương Tây. Đài RFI của Pháp đưa tin hơn 200 quân nhân Ukraine được bố trí tại miền Tây Libya, khu vực do chính quyền Tripoli kiểm soát. Hãng AP xác định các địa điểm được cho là có hoạt động triển khai của Ukraine gồm Misrata, Tripoli và Zawiya, với sự hậu thuẫn được cho là từ các nước phương Tây.

CNN đưa tin các chuyên gia Ukraine đang huấn luyện lực lượng Libya về tác chiến UAV, đổi lại được tiếp cận những cơ sở phục vụ việc triển khai UAV hải quân nhằm tấn công tàu Nga ở Địa Trung Hải. Tuy nhiên, chính quyền Tripoli phủ nhận cho phép tiến hành các hoạt động như vậy.

Sau vụ tập kích mới nhất, Albania cũng bác bỏ cáo buộc trên truyền thông rằng UAV tấn công tàu Merkury được phóng từ lãnh thổ nước này. Bộ Ngoại giao Albania tuyên bố nước này “không được sử dụng, cũng không cung cấp địa điểm để phóng hay hỗ trợ bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy”.

Các vụ tấn công nhằm vào tàu Nga ở Địa Trung Hải và biển Baltic cho thấy phạm vi hoạt động của cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục mở rộng ra ngoài các mặt trận trên bộ. Biển Baltic đặc biệt nhạy cảm về an ninh bởi đây là tuyến hàng hải quan trọng kết nối Nga với khu vực Bắc Âu, trong đó vịnh Phần Lan là cửa ngõ dẫn tới St. Petersburg.

Trong khi đó, những thông tin về hoạt động của lực lượng Ukraine tại Libya, nếu được xác nhận đầy đủ, có thể cho thấy Kiev đang tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động nhằm gây sức ép lên các mục tiêu Nga ở những khu vực xa chiến trường chính. Nga trước đó cũng cáo buộc Ukraine sử dụng UAV hải quân tấn công tàu chở khí hóa lỏng Arctic Metagaz hồi tháng 3, gần khu vực Misrata.

Các vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh Kiev gia tăng những hoạt động nhằm vào các mục tiêu Nga, đồng thời Liên minh châu Âu (EU) đang tranh luận về đề xuất cung cấp thêm khoản tài chính lên tới 100 tỷ euro (110 tỷ USD) cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Zelensky được cho là đã sử dụng hết các khoản tài trợ phương Tây được phân bổ cho năm 2026, khiến ngân sách quân sự đối mặt với khoản thiếu hụt đáng kể.