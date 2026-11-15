Điện Kremlin xác nhận cuộc gặp ba bên giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Anadolu)

Cuộc gặp này dự kiến diễn ra ngày 19/11 bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Một ngày trước đó, Nhà Trắng cũng đã xác nhận thông tin tương tự. Theo các quan chức Mỹ, tại cuộc gặp ba bên, Tổng thống Trump muốn thảo luận việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời đề cập đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến không đề cập vấn đề xung đột tại Ukraine.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết, tỷ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành của cả hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX, sẽ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc, song không tham gia cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin.

Báo New York Post đưa tin, cuộc thảo luận 3 bên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc dự kiến ​​tập trung chủ yếu vào việc xây dựng một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân đầy tham vọng.

Báo Wall Street Journal cho biết, Tổng thống Putin muốn hội nghị thượng đỉnh 3 bên sẽ bàn về việc đàm phán chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

(theo TASS)