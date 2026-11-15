Điện Kremlin xác nhận cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Mỹ

Ba nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau ngày 19-11 tới

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ba nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào ngày 19-11. Đây sẽ là cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga nếu diễn ra theo kế hoạch.

Thông tin về cuộc gặp được Nhà Trắng công bố trước đó, trong khi Bắc Kinh chưa chính thức xác nhận.

Cuộc họp dự kiến diễn ra bên lề hội nghị APEC tại Thâm Quyến, nơi quy tụ lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo các quan chức Mỹ, chương trình nghị sự sẽ bao gồm vấn đề kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân toàn cầu cùng cuộc xung đột ở Trung Đông.

Washington cho biết cuộc chiến tại Ukraine không nằm trong chương trình thảo luận do Mỹ đang theo đuổi một kênh đàm phán riêng với Nga và Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tháng sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START), thỏa thuận kiểm soát hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga, hết hiệu lực.

Nhà Trắng cho biết ông Trump muốn thúc đẩy đối thoại về giảm kho vũ khí hạt nhân giữa các cường quốc, đồng thời coi cuộc gặp tại Thâm Quyến là bước khởi đầu cho các cuộc trao đổi sâu hơn trong tương lai.

Theo Al Arabiya