Cầu Crimea. Ảnh: TASSS

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 17/11, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Izvestia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định cầu Crimea sẽ được khôi phục sau cuộc tấn công mới đây của Ukraine và “sẽ còn tốt hơn trước”.

Ông Peskov cho biết: "Một kế hoạch khôi phục sẽ được xây dựng, một kế hoạch cụ thể. Phó Thủ tướng Marat Khusnullin đã báo cáo tình hình với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thứ tự ưu tiên và thời gian triển khai công tác khôi phục sẽ được xác định. Trên thực tế, không có gì phải nghi ngờ rằng cây cầu sẽ được khôi phục và sẽ còn tốt hơn trước".

Người phát ngôn Điện Kremlin không loại trừ khả năng những cuộc tấn công mà Moskva gọi là khủng bố mới nhất của Kiev có thể liên quan đến cuộc gặp giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Cùng ngày, trong thông báo đăng trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định kết quả cuộc tấn công cầu Crimea là thành quả của chiến dịch do SBU xây dựng và điều phối cùng Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Ông Zelensky tuyên bố: "Hôm nay, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hậu quả đối với tuyến tiếp vận quân sự chủ yếu từ lãnh thổ Nga tới bán đảo Crimea của Ukraine".

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong nhiều tuần trước cuộc tấn công, lực lượng nước này đã từng bước phá hủy các hệ thống phòng không, radar, phương tiện tác chiến điện tử và những mục tiêu khác của Nga nhằm tạo điều kiện cho đợt tập kích cuối cùng.

Theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine đã sử dụng nhiều loại vũ khí do nước này phát triển. Trong đó, UAV Palianytsia được sử dụng để tấn công phần đường bộ còn tên lửa Neptune cùng các hệ thống Ruta và FP-5 Flamingo nhằm vào phần đường sắt. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập việc sử dụng Flamingo trong một đòn tấn công chính xác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kiev. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, dài khoảng 19 km, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga. Công trình được xây dựng sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và có ý nghĩa quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa, hành khách cũng như bảo đảm hậu cần cho các lực lượng Nga tại bán đảo và miền Nam Ukraine.

Theo The Kyiv Post, đây là lần thứ tư SBU tiến hành tấn công cây cầu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang toàn diện năm 2022.

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra ngày 8/10/2022, khi một xe tải chở chất nổ phát nổ trên cầu, gây cháy lớn và làm sập nhiều đoạn đường bộ. Vụ nổ cũng khiến một đoàn tàu chở nhiên liệu bốc cháy.

Ngày 17/7/2023, Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea bằng xuồng không người lái Sea Baby trong chiến dịch phối hợp giữa SBU và Hải quân Ukraine, gây hư hại một đoạn đường bộ và buộc hoạt động giao thông phải tạm thời đình chỉ.

Đến ngày 3/6/2025, SBU tuyên bố đã kích nổ lượng chất nổ có sức công phá tương đương hơn 1,1 tấn TNT bên dưới cây cầu, nhắm vào các kết cấu trụ đỡ dưới nước.

Cuộc tấn công ngày 16-17/11 diễn ra trong bối cảnh các hoạt động tập kích nhằm vào hạ tầng giao thông tiếp tục gia tăng. Theo phía Ukraine, tên lửa Nga cũng đã đánh trúng cầu Bắc và cầu Nam tại thủ đô Kiev vào tối 16/11.