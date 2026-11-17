Điện Kremlin tiết lộ về cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên Nga - Trung - Mỹ
Ngày 16/11, Điện Kremlin thông báo dự kiến sẽ có một thông cáo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dien-kremlin-tiet-lo-ve-cuoc-gap-thuong-dinh-3-ben-nga-trung-my-246261117154003259.htm