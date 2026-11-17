Saudi Arabia ngày 16/11 thông báo điều chỉnh nhân sự chỉ huy quân sự, trong đó bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng quân đội làm Tư lệnh các lực lượng liên quân. Động thái diễn ra trong bối cảnh các lực lượng đồng minh của Riyadh tại Yemen vừa phải rút khỏi nhiều khu vực trước các bước tiến của lực lượng Houthi.