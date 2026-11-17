Thông tin trên được ông Yury Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga, tiết lộ trước thềm chuyến công du của nhà lãnh đạo Putin. Đây cũng là lần hiếm hoi Điện Kremlin có những tiết lộ trước sự kiện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Bishkek, Kyrgyzstan ngày 31-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Yury Ushakov xác nhận, văn bản tuyên bố còn đang được soạn thảo và được phát triển thông qua các cuộc tham vấn “rất khó khăn”. Dù vậy, ông vẫn hy vọng các bên sẽ đạt được sự hiểu biết chung. Theo ông, ngay cả khi không có thông cáo chung, mỗi nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ đưa ra đánh giá của mình về cuộc đàm phán.

Địa điểm đàm phán cũng được phía Nga thông báo trước, theo đó cuộc gặp 3 bên sẽ diễn ra tại dinh thự của nhà lãnh đạo Trung Quốc vào ngày 19-11, thời điểm kết thúc Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Cũng theo thông tin từ ông Ushakov, lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận về Ukraine và bán đảo Triều Tiên trong cuộc hội đàm song phương.