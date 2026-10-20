Điện Kremlin thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ - Trung

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, do cả ba nhà lãnh đạo đều có khả năng tham dự hội nghị APEC, chủ đề về cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đã được đề cập. Tuy nhiên, hiện chưa có bất cứ đề xuất chi tiết hay thỏa thuận nào liên quan đến cuộc gặp, cũng như chương trình nghị sự và nội dung hội nghị.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Putin đã đề xuất tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, nhằm thảo luận giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Ông Peskov cũng khẳng định, dù Mỹ tiếp tục các nỗ lực trung gian để tìm cách chấm dứt xung đột, và Nga cũng đánh giá cao các nỗ lực đó, song không thể có một giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột tại Ukraine nếu thiếu sự tham gia của chính Kiev.