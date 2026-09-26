Điện Kremlin phản ứng trước các cuộc tấn công ở Biển Đen

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, ông Peskov cho biết vấn đề an ninh Biển Đen đang được nhiều quốc gia quan tâm, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đây là một vấn đề cấp thiết.

“Phía Thổ Nhĩ Kỳ thực sự đã đưa ra các đề xuất về bảo đảm an ninh tại Biển Đen, nhưng chưa có cuộc đàm phán thực chất nào về vấn đề này”, ông Peskov nói.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, bất kỳ giải pháp nào nhằm bảo đảm an ninh tại Biển Đen cũng cần được xây dựng theo hướng toàn diện, thay vì xử lý riêng lẻ từng vấn đề.

“Về việc bảo đảm an ninh tại Biển Đen, giải pháp phải mang tính toàn diện. Hiện khó có thể hình dung những giải pháp riêng lẻ cho từng lĩnh vực. Điều này đòi hỏi các cuộc đàm phán rất phức tạp. Cần có một giải pháp tổng thể. Đó là điều chúng tôi đã nói”, ông Peskov nêu rõ.

Đề cập các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền, ông Peskov cho rằng phía Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và tàu chở dầu của Nga, cũng như các tàu mang cờ nước ngoài, trong đó có những tàu có liên quan đến Mỹ. Ông cũng cáo buộc Ukraine sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công các tàu thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Phía Ukraine đã bắt đầu tấn công tàu thương mại và tàu chở dầu của chúng tôi, cũng như các tàu thương mại và tàu chở dầu mang cờ nước ngoài, trong đó có những tàu có liên quan đến Mỹ, đồng thời sử dụng UAV tấn công các tàu thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ. Và tất nhiên, điều này đã dẫn tới các hành động đáp trả của Nga”, ông nói.

Ông Peskov cũng cho biết Nga đang theo dõi sát việc các nước cung cấp vũ khí và cấp giấy phép sản xuất vũ khí cho Ukraine.

“Đương nhiên, chúng tôi theo dõi chặt chẽ những quốc gia nào cấp giấy phép gì và cung cấp những loại vũ khí nào. Chúng tôi xem xét kỹ lưỡng tất cả những điều này”, ông nói.

Trước tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cam kết cấp cho Kiev giấy phép sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot, ông Peskov chỉ nhận xét rằng ông Zelensky “gần đây đã đưa ra rất nhiều tuyên bố”.

Liên quan hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, ông Peskov cho rằng việc đáp ứng nhu cầu trong nước và dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vẫn chưa đủ để đưa nguồn nhiên liệu này trở lại thị trường quốc tế.

“Nếu nói về việc đưa dầu diesel của Nga trở lại thị trường quốc tế, về việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu, thì chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, bảo đảm dự trữ dầu diesel và mở lại hoạt động xuất khẩu là chưa đủ. Đồng thời, cần bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đen”, ông nói.

Theo ông Peskov, để dầu diesel của Nga có thể trở lại thị trường quốc tế, nguồn nhiên liệu này cũng cần được lưu thông mà không gặp các rào cản do biện pháp trừng phạt và hạn chế.

“Để các thị trường quốc tế được cung ứng đầy đủ, dầu diesel phải được đưa tới đó không bị cản trở, tức là không chịu các biện pháp trừng phạt, không bị áp đặt các hạn chế và những rào cản tương tự. Vì vậy, ở đây chỉ có thể có một giải pháp tổng thể”, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Về quan hệ với Anh và Pháp, ông Peskov cho biết Nga chưa vội bổ nhiệm đại sứ mới tại hai nước này, trong bối cảnh quan hệ song phương chưa trở lại bình thường.

“Các sắc lệnh về miễn nhiệm hoặc bổ nhiệm không nhất thiết phải được ký cùng lúc và có thể có những khoảng thời gian gián đoạn nhất định. Hơn nữa, trong bối cảnh không có quan hệ song phương bình thường, không có lý do gì phải vội vàng”, ông nói.

Điện Kremlin cũng không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp xúc với người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic để thảo luận về hợp đồng khí đốt.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng có cuộc tiếp xúc như vậy”, ông Peskov cho biết.