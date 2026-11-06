Điện Kremlin phản ứng sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong bầu cử Mỹ

Ngày 5/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Donald Trump vẫn sẽ thực thi các quyền hạn của người đứng đầu Nhà Trắng và theo đuổi chính sách đối ngoại của mình, bất chấp việc đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ.

Khi được hỏi liệu kết quả bầu cử giữa kỳ có ảnh hưởng đến lập trường của Moscow về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine hay không, ông Peskov cho rằng những diễn biến chính trị tại Mỹ là vấn đề nội bộ của nước này.

Cùng ngày, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định thất bại của đảng Cộng hòa nhiều khả năng không gây ra tác động đáng kể đối với lợi ích của Moscow.

"Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến lợi ích của chúng ta? Tôi cho rằng hiện tại điều đó sẽ không tạo ra tác động đáng kể nào", ông Medvedev viết trên Telegram.

Theo ông, Nga chủ yếu quan tâm đến 2 vấn đề là xung đột Ukraine và các lệnh trừng phạt. Ông Medvedev cho rằng những biện pháp trừng phạt có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho chính Mỹ, trong khi Ukraine không phải lúc nào cũng chấp thuận lập trường của Washington.

Trước đó, ngày 4/11, ông Peskov bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump tiếp tục theo đuổi các nỗ lực kiến tạo hòa bình, bất chấp việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát quốc hội Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết tiến trình đối thoại giữa Moscow và Washington đã đạt được một số tiến triển, đồng thời xác nhận vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo giữa Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi ngày 10-11/11.

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky dự kiến dẫn đầu phái đoàn Moscow. Theo ông Peskov, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những bảo đảm an ninh song phương, với nội dung chi tiết được trao đổi kín.

Điện Kremlin nhấn mạnh các bảo đảm an ninh của một quốc gia không được gây tổn hại đến an ninh của quốc gia khác.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov khẳng định lập trường của Moscow đối với Ukraine và chính sách đối ngoại nói chung sẽ không thay đổi trước những biến động chính trị tại Mỹ.

Ông cũng cho rằng cách tiếp cận của các lãnh đạo đảng Dân chủ đối với Nga không mang tính tích cực.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào giảm leo thang căng thẳng và các biện pháp nhân đạo.

Ông Peskov đồng thời đánh giá tích cực những sáng kiến nhân đạo của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Theo thông tin được công bố, bà đã góp phần thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 6 ngày tại tỉnh Kherson, tạo điều kiện để các đội ngũ Nga và Ukraine vận chuyển nhu yếu phẩm và sơ tán gần 800 dân thường.

Dự kiến ngày 5/11, bà Melania Trump sẽ gặp đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng để thảo luận về sáng kiến này.