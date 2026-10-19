Điện Kremlin phản ứng gay gắt trước cáo buộc Nga đứng sau bất ổn ở châu Âu

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 19/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga liên quan đến tình trạng bất ổn tại châu Âu.

Trả lời kênh Zvezda News cùng ngày, ông Peskov tuyên bố: “Không còn ai ở bất cứ đâu coi trọng những cáo buộc vô lý như vậy nữa. Ngay cả tại chính châu Âu cũng không”.

Phát biểu được đưa ra sau khi các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra tại Paris và nhiều thành phố khác của Pháp ngày 17/10.

Theo các báo cáo được Anadolu dẫn lại, biểu tình ôn hòa đã leo thang thành bạo loạn tại một số địa điểm, với các vụ phóng hỏa trụ sở chính quyền địa phương, cướp phá cửa hàng và tấn công đồn cảnh sát.

Hiện chưa rõ những cáo buộc mà ông Peskov đề cập xuất phát từ cá nhân hoặc tổ chức nào.