Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo TASS, ông Peskov cho hay, những tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen rằng Moscow phải chấp nhận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng chỉ càng củng cố những quan ngại chính đáng của Nga về khả năng EU có thể đưa ra lập trường mang tính xây dựng và góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Ông Peskov lưu ý rằng sau khi Nga mời các quan chức châu Âu tới Moscow, phía châu Âu đã "thể hiện sự miễn cưỡng, điều này hiện chưa giúp làm sáng tỏ thêm tình hình".

Theo ông Peskov, bằng việc đưa ra các tối hậu thư, EU khó có thể tự nhận là bên trung gian hòa giải hoặc bên tham gia vào những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga phải bảo vệ lợi ích quốc gia thay vì nhượng bộ trước tối hậu thư của bất kỳ bên nào. "Nga không mắc nợ bất kỳ ai. Nga phải bảo vệ lợi ích quốc gia của mình", ông tuyên bố.

Liên quan tới đàm phán giải quyết xung đột Nga và Ukraine, tờ Kyiv Post đưa tin, phái viên Mỹ Jared Kushner thừa nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin không quan tâm đến phương án ngừng bắn. Ông Kushner cũng cho biết, Washington đang tìm cách giải quyết các tranh chấp lãnh thổ tồn đọng giữa Moscow và Kiev bằng cách thiết lập một khuôn khổ an ninh thời hậu chiến, với sự tham gia của Ukraine, Nga và châu Âu.

Ông Kushner cho rằng việc đạt được thỏa thuận về một khuôn khổ như vậy có thể giúp các bên linh hoạt hơn trong các vấn đề lãnh thổ, đồng thời lập luận rằng các cuộc đàm phán nên tập trung vào việc chấm dứt xung đột thay vì phân định ai đúng hay sai.