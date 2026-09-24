Điện Kremlin phản hồi lời mời ông Putin dự G20 tại Mỹ

“Đúng vậy, chúng tôi đã thấy tuyên bố đó và chúng tôi đánh giá cao lời mời. Lời mời chắc chắn sẽ được xem xét và vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ trao đổi với các đối tác Mỹ thông qua những kênh liên quan về khả năng chấp nhận lời mời này,” TASS dẫn chia sẻ của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov với báo giới ngày 24/9.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov có cuộc gặp bên lề tuần lễ cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp, ông Rubio cho biết chính quyền Mỹ đã mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 12 tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral, gần Miami, Florida.

“Chúng tôi đã mời Tổng thống Putin tham dự G20. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để ông ấy trao đổi không chỉ với Tổng thống Mỹ mà còn với các nhà lãnh đạo thế giới khác,” TASS dẫn lời ông Rubio.

Sau khi Nam Phi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch G20 năm 2025, Mỹ đang đảm nhiệm vai trò này trong năm 2026.

Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 15/12 tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral, gần thành phố Miami, bang Florida. Đây là khu nghỉ dưỡng thuộc Trump Organization, gồm khách sạn 5 sao, nhà hàng, spa và khoảng 9.300 m² không gian tổ chức sự kiện, nổi bật là đại sảnh Donald J. Trump Grand Ballroom.

Phái đoàn Nga (trái) gặp phái đoàn Mỹ bên lề tuần lễ cấp cao của khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

G20 được thành lập vào năm 1999, là diễn đàn kinh tế hàng đầu thế giới gồm thành viên là các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil cùng các tổ chức khu vực như Liên minh châu Âu (EU) và AU (Liên minh châu Phi).

Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra thường niên, xoay quanh các vấn đề cốt lõi như ổn định tài chính, phát triển bền vững, cải cách hệ thống thuế toàn cầu, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực – năng lượng, và gần đây là trí tuệ nhân tạo. Đây là nền tảng đối thoại đa phương quan trọng nhất giữa các nền kinh tế phát triển và mới nổi.

Quan hệ giữa Nga và nhiều thành viên G20 trở nên căng thẳng từ năm 2022, sau xung đột tại Ukraine. Mỹ cùng một số nước phương Tây từng kêu gọi loại Nga khỏi G20, nhưng điều này không đạt được đồng thuận vì G20 không thể khai trừ một thành viên nếu không có sự nhất trí của toàn bộ thành viên khác, theo Reuters.

Về phía Nga, kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022 đến nay, Moscow vẫn tham dự các Hội nghị Thượng đỉnh G20, nhưng phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu thay vì Tổng thống Vladimir Putin.