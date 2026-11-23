Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trả lời báo Vedomosti, ông Peskov nói: “Không, hai bên không thảo luận những vấn đề cụ thể như vậy. Cuộc trao đổi mang tính khái quát hơn”.

Ông Peskov cũng cho biết Nga đã hơn 2 tháng không có đại sứ tại Anh và Pháp. Theo ông, Moskva không cần vội bổ nhiệm đại sứ tại hai nước này, trong bối cảnh Nga hiện không duy trì quan hệ với Anh và Pháp.

Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiyev, người đảm nhiệm cương vị này từ tháng 3/2025, đã qua đời tại Moskva ngày 11/11 ở tuổi 66.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Darchiyev qua đời đột ngột và đánh giá ông là một nhà ngoại giao xuất sắc. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ông Darchiyev từng phải chống chọi với một căn bệnh mạn tính.

Trong thông cáo chia buồn, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Ông Alexander Darchiyev đã công tác trong một trong những lĩnh vực đòi hỏi nhiều thách thức nhất trong chính sách đối ngoại của Nga. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới gia đình và những người thân yêu của ông”.

Theo truyền thông Mỹ, trước khi qua đời, ông Darchiyev đã rời Đại sứ quán Nga tại Washington để trở về Moskva điều trị căn bệnh kéo dài.

Là một nhà ngoại giao kỳ cựu, ông Darchiyev đảm nhiệm cương vị Đại sứ Nga tại Mỹ từ tháng 3/2025. Trong nhiệm kỳ của ông, quan hệ Nga - Mỹ có dấu hiệu cải thiện khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các cuộc đàm phán song phương với Moskva và cắt giảm viện trợ cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin về việc ông Darchiyev qua đời và gửi lời chia buồn tới gia đình cùng những người thân yêu của ông.

Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Darchiyev từng đứng đầu Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Ông cũng từng giữ cương vị Đại sứ Nga tại Canada trong giai đoạn 2014 - 2021.

Gần một thập kỷ trước, một nhà ngoại giao Nga khác cũng qua đời đột ngột ở tuổi 64. Đó là ông Vitaly Churkin, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, người qua đời do ngừng tim năm 2017, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 65.