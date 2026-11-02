Điện Kremlin nêu khả năng Tổng thống Putin gặp ông Zelensky, đề xuất địa điểm đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - bên trái - và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: PAP-THX/TTXVN

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov đề xuất tổ chức các vòng đàm phán ban đầu giữa Nga, Mỹ và Ukraine theo cơ chế ba bên, đồng thời cho biết đại diện châu Âu có thể tham gia ở giai đoạn sau.

Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yury Ushakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin chưa bao giờ từ chối đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và sẽ nghe điện thoại nếu nhà lãnh đạo Ukraine gọi đến.

Theo hãng thông tấn Anadolu, tuyên bố được đưa ra trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 1/11.

Trao đổi với một phóng viên của đài Vesti, ông Ushakov cho biết nhà lãnh đạo Nga vẫn sẵn sàng trao đổi trực tiếp với người đồng cấp Ukraine.

Ông Ushakov nói: "Tôi nghĩ tất nhiên ông ấy sẽ nghe máy. Tổng thống Putin chưa từng từ chối đàm phán dù chỉ một lần".

Ông Ushako cũng cho biết Tổng thống Zelensky có thể đến Moskva để đàm phán với Tổng thống Putin.

Ông Ushakov tuyên bố: "Ông ấy đang gửi tín hiệu qua nhiều kênh khác nhau. Ông ấy muốn đàm phán, và nếu thực sự muốn đàm phán đến vậy thì cứ đến đây".

Đề cập đến các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine, ông Ushakov cho rằng những vòng thương lượng ban đầu nên có sự tham gia của Nga, Ukraine và Mỹ.

Ông đề xuất đại diện các nước châu Âu có thể tham gia ở giai đoạn sau, đồng thời nhấn mạnh những cuộc gặp đầu tiên nên được tổ chức theo cơ chế ba bên.

Ông Ushakov nói: "Chúng tôi đang duy trì các cuộc tiếp xúc làm việc với phía Mỹ. Vì vậy, tất nhiên, việc ít nhất các vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức theo cơ chế ba bên là điều hợp lý".