Điện Kremlin lên tiếng về kế hoạch hòa bình chung của Mỹ và châu Âu

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo hãng thông tấn Anadolu, ông Peskov bình luận về bài viết ngày 12-10 của The Washington Post, trong đó dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington và các nước châu Âu đang xây dựng khuôn khổ hòa bình chung.

Khuôn khổ được đề cập bao gồm các nội dung về tái thiết Ukraine, bảo đảm an ninh, hợp tác kinh tế và phương án ngừng bắn gắn với vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, các bên chưa công bố thỏa thuận chính thức.

Ông Peskov cho rằng phần lớn thông tin được đăng tải không phản ánh đúng thực tế, thậm chí là bịa đặt. Ông cũng cáo buộc các nước châu Âu tìm cách duy trì xung đột, trong khi Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp chấm dứt chiến sự.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết các hoạt động ngoại giao vẫn diễn ra kín đáo, nhưng phủ nhận thông tin cho rằng các cuộc gặp quốc tế về Ukraine đã được thống nhất và đưa vào chương trình nghị sự.