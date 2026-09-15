Điện Kremlin lên tiếng về đề xuất ngừng bắn năng lượng giữa Nga-Ukraine

Vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov chiều 15/9 (giờ địa phương) cho biết Moskva coi khả năng đạt thỏa thuận về vấn đề trên là "một ý tưởng tốt, một sáng kiến hay".

"Chúng tôi đang liên lạc với Mỹ. Chúng tôi đứng về phía các giải pháp hòa bình", ông Peskov phát biểu, Interfax dẫn lời.

Điện Kremlin đề cao sáng kiến ngừng tấn công hạ tầng năng lượng giữa Nga-Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo quan chức Nga, nếu lệnh ngừng bắn trên trở thành hiện thực, thị trường năng lượng Nga có thể được bảo đảm nguồn cung tốt hơn khi các nhà máy lọc dầu hoạt động mà không phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Tuy nhiên, ông cho rằng thị trường trong nước Nga hiện đã gần đạt trạng thái bão hòa.

"Chúng tôi đã ổn định được thị trường trong nước và hiện thị trường đang gần được cung ứng đầy đủ", ông nói, nhấn mạnh Nga đang triển khai một loạt biện pháp nhằm bảo vệ các nhà máy lọc dầu và những cơ sở năng lượng khác theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin.

Về tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu, ông cho biết vấn đề đó chỉ có thể giải quyết khi hoạt động hàng hải thương mại, đặc biệt đối với các tàu chở dầu, được bảo đảm an toàn. "Vấn đề nằm ở việc bảo đảm tiếp cận không bị cản trở của các sản phẩm dầu mỏ tới thị trường thế giới", ông nói thêm.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Ukraine chưa cho thấy họ sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải thương mại. Ông cáo buộc Kiev tấn công các tàu chở dầu của Nga cũng như tàu thuộc các quốc gia khác, khiến nhiều người thuộc nhiều quốc tịch thiệt mạng.

"Và điều thứ hai cần làm, tất nhiên, là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Những hạn chế bất hợp pháp này đối với nguồn cung năng lượng cho thế giới", phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định.

Ukraine và Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của Nga. Sự ủng hộ của Moskva được xem là yếu tố then chốt giúp các bên sớm tiến đến một thỏa thuận ngừng bắn nhắm vào hạ tầng năng lượng giữa Nga-Ukraine, dù các bên hiện chưa công bố chi tiết về cách thức và thời gian bắt đầu ngừng bắn.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, "nếu các đối tác đảm bảo Nga không tấn công các cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc hoạt động vận chuyển lương thực của chúng tôi, thì tất nhiên, chúng tôi bảo đảm không tiến hành các cuộc tấn công tương ứng".

Ông Zelensky cũng kỳ vọng một thỏa thuận ngừng nhằm vào hạ tầng thiết yếu có thể là “bước giảm leo thang” và “bước đầu tiên hướng tới hòa bình”.

Nga và Ukraine thời gian qua tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng của nhau. Cách đây hai tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tấn công UAV của Kiev đã gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu của Nga. Tuy nhiên, Moskva đang tăng cường bảo vệ các cơ sở năng lượng và "chỉ còn 10% số nhà máy lọc dầu của Nga cần sửa chữa".

Financial Times dẫn báo cáo mới đây của Viện KSE cho hay, xuất khẩu dầu của Nga giảm khoảng 68 triệu thùng trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8/2026, một phần do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu mỏ trên lãnh thổ Nga. Trong cùng kỳ, lượng dầu xuất khẩu từ khu vực vùng Vịnh giảm khoảng 152 triệu thùng do xung đột Mỹ-Iran.