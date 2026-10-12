Điện Kremlin lên tiếng về đề xuất ngừng bắn 60 ngày để Ukraine bầu tổng thống

“Tổng thống Vladimir Putin đã từng đề cập đến vấn đề này. Trong trường hợp này, tôi có thể thay mặt Tổng thống Putin khẳng định một cách hoàn toàn có trách nhiệm rằng nếu Kiev thực sự muốn tổ chức bầu cử, thì Tổng thống Nga, với tư cách Tổng tư lệnh tối cao, sẽ sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong ngày bầu cử,” TASS dẫn chia sẻ của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại buổi họp báo thường kỳ chiều 12/10.

“Tôi nhấn mạnh, chỉ trong ngày bầu cử. Đây là một điểm cần làm rõ hết sức quan trọng”, ông Peskov nói thêm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời kêu gọi Kiev tổ chức bầu cử tổng thống.

“Tôi đề xuất Ukraine nên có một nhà lãnh đạo mới, một người có khả năng đạt được thỏa thuận. Bởi ông Zelensky đã có thể đạt được rất nhiều thỏa thuận, nhưng vì lý do nào đó, ông ấy chưa bao giờ làm như vậy. Đó là một cuộc xung đột lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Và tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần có một Tổng thống mới,” Tổng thống Trump chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng ngày 10/10 giờ địa phương.

“Tôi đã nói với ông Zelensky rằng muốn làm gì thì làm nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu. ‘Có rất nhiều mục tiêu khác. Đừng tấn công các nhà máy lọc dầu’. Vậy ông ấy đã làm gì? Ông ấy lại đi tấn công các nhà máy lọc dầu,” người đứng đầu Nhà Trắng chia sẻ thêm.

Đáp lại những tuyên bố của ông Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tổ chức bầu cử nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý ngừng bắn trong 60 ngày.

“Mỹ nên đề nghị Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày. 60 ngày ngừng bắn hoàn toàn, và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử,” ông Zelensky chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với ABC News.

“Tôi rất tôn trọng Tổng thống Donald Trump, nhưng lựa chọn lãnh đạo nào sẽ do xã hội và người dân Ukraine quyết định,” Tổng thống Volodymyr Zelensky nói thêm.

Khi phóng viên đề nghị bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/10 trả lời: “Chúng tôi không muốn lệnh ngừng bắn tạm thời, chúng tôi muốn hòa bình lâu dài. Tôi không nghĩ ông ấy đáng được nghỉ ngơi”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của ông Zelensky)

Nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine kéo dài 5 năm của ông Volodymyr Zelensky thực tế đã kết thúc từ năm 2024. Tuy nhiên, theo thiết quân luật được Ukraine ban hành sau khi xung đột với Nga diễn ra năm 2022, mọi cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội và địa phương đều không thể diễn ra. Bầu cử chỉ có thể được tổ chức sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ.