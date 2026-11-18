Ông Peskov cho rằng thực tế từ các biện pháp trừng phạt thời gian qua đã chứng minh rõ hạn chế của công cụ này. Nhận định được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/11 áp đặt trừng phạt đối với 49 ngân hàng của Nga. Theo Hội đồng châu Âu, đây là một phần trong đợt mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva.

Trong khi đó, phía Nga nhiều lần tuyên bố các biện pháp trừng phạt đơn phương của EU là bất hợp pháp và không thể buộc Moskva từ bỏ những lập trường cốt lõi. Nga cho rằng các biện pháp này gây tác động tiêu cực đối với toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Đề cập cuộc gặp ba bên dự kiến giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc), ông Peskov nhận định đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ, có ý nghĩa biểu tượng và có thể truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của đối thoại trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, ông cho rằng các lệnh trừng phạt của châu Âu khó có khả năng được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp này.