Điện Kremlin lần đầu lên tiếng trước kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, gửi thông điệp về Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo kênh RT, ngày 4/11, các nhà báo đã hỏi người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov rằng liệu việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ có thể làm gián đoạn đối thoại giữa Moskva và Washington hay không.

Ông Peskov trả lời rằng: "Tổng thống Trump vẫn đang tại nhiệm và chúng tôi chân thành hy vọng ông sẽ tiếp tục những nỗ lực kiến tạo hòa bình”, đồng thời cho biết thêm là "đã có những tiến triển và một vòng đàm phán ba bên khác sẽ sớm diễn ra".

Khi được hỏi liệu Quốc hội mới của Mỹ có thể cản trở các sáng kiến ngoại giao của ông Trump hay không, ông Peskov từ chối đưa ra suy đoán, đồng thời mô tả đây là "vấn đề nội bộ của nước Mỹ".

Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, chấm dứt thế kiểm soát Quốc hội của đảng Cộng hòa. Quốc hội khóa mới sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1/2027.

Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11. Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn Moskva. Ông Peskov cho biết các cuộc đàm phán sẽ đề cập đến những bảo đảm an ninh mang tính tương hỗ, với các nội dung chi tiết được thảo luận kín.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng hôm 3/11, ông Peskov nhấn mạnh rằng các bảo đảm an ninh chỉ có thể mang tính tương hỗ, đồng thời tái khẳng định lập trường của Moskva rằng an ninh của một quốc gia không được đánh đổi bằng an ninh của quốc gia khác.

Trước đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc giảm leo thang căng thẳng và các biện pháp nhân đạo.

Ông Peskov cũng đánh giá cao những sáng kiến nhân đạo của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Gần đây, bà đã góp phần làm trung gian thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 6 ngày tại thị trấn Oleshky ở khu vực tiền tuyến thuộc tỉnh Kherson.

Các nhóm cứu trợ nhân đạo của cả Nga và Ukraine đã tận dụng thời gian tạm ngừng giao tranh để vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu và sơ tán gần 800 dân thường.

Đệ nhất phu nhân Mỹ dự kiến sẽ đưa đại diện Nga và Ukraine đến gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 5/11 để thảo luận về sáng kiến nhân đạo này.

Trước đó cùng ngày 4/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết lập trường của Moskva về vấn đề Ukraine và chính sách đối ngoại nói chung sẽ không thay đổi, bất kể những diễn biến chính trị tại Mỹ. Ông cũng mô tả cách tiếp cận của ban lãnh đạo đảng Dân chủ đối với Nga là "rất tiêu cực".

Toà nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C., ngày 3/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo dự báo của NBC, đảng Dân chủ có thể giành 255 ghế tại Hạ viện, trong khi đảng Cộng hòa giành 180 ghế. Tính đến 7h00 GMT (14h00 giờ Việt Nam) ngày 4/11, đảng Dân chủ đã giành được 226 ghế, vượt ngưỡng 218 ghế cần thiết để kiểm soát Hạ viện gồm 435 ghế, trong khi đảng Cộng hòa giành được 140 ghế.

Tại Thượng viện, báo The New York Times dự báo đảng Dân chủ sẽ giành 55 ghế, so với 45 ghế của đảng Cộng hòa. Tính đến cùng thời điểm, đảng Dân chủ đã giành được 53 ghế, trong khi đảng Cộng hòa có 42 ghế. Đảng Cộng hòa đã để mất 7 ghế vào tay đối thủ.