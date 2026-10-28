Điện Kremlin làm rõ phạm vi vùng ngừng bắn tại Oleshky

Ảnh chụp từ trên cao thành phố Oleshky. Ảnh: most.ks.ua

Trả lời câu hỏi của hãng tin TASS về tuyên bố của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump rằng vùng ngừng bắn đã được mở rộng ra ngoài Oleshky, ông Peskov cho biết vấn đề này đã được thảo luận trong những ngày trước đó.

“Vấn đề này đã được thảo luận rồi. Mọi người đã bàn tán về nó suốt hai ngày nay”, ông nói. Khi được hỏi liệu thỏa thuận ban đầu có bao gồm khu vực rộng hơn thành phố Oleshky hay không, ông Peskov trả lời: “Tất nhiên rồi. Hãy đọc kỹ tất cả các tuyên bố về Oleshky”.

Trước đó, ngày 23/10, Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine, với sự hỗ trợ của bà Melania Trump, đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky, dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10. Thỏa thuận nhằm chấm dứt các hành động thù địch tại khu vực này, tạo điều kiện vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và chuẩn bị sơ tán dân thường qua một hành lang an toàn được chỉ định.

Ngày 27/10, bà Melania Trump cho biết lệnh ngừng bắn đã được triển khai sớm hơn kế hoạch, bắt đầu từ 4 giờ sáng cùng ngày theo giờ Moskva. Theo bà, phạm vi ngừng bắn đã được mở rộng ra ngoài Oleshky nhằm bảo đảm an toàn cho các đoàn xe cứu trợ và tạo điều kiện đưa hàng thiết yếu đến với người dân đang mắc kẹt tại khu vực do Nga kiểm soát. Bà cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã xác nhận thỏa thuận.

Ông Dmytro Lubinets, quan chức phụ trách vấn đề nhân quyền của Ukraine, cho biết tính đến 19h49 ngày 27/10 theo giờ Kiev, chưa ghi nhận vi phạm lệnh ngừng bắn hoặc động thái tiến quân nào của lực lượng Nga. Ông cho biết vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với người đồng cấp Nga Yana Lantratova.

Theo ông Lubinets, lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 3 giờ sáng ngày 27/10 theo giờ Kiev và dự kiến kéo dài đến 22 giờ 59 ngày 1/11. Các bước tiếp theo bao gồm rà phá bom mìn trên tuyến đường dẫn đến Oleshky và vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine 1+1, ông Lubinets cho biết đại diện Ukraine, Nga và Mỹ sẽ có mặt tại hiện trường sau khi tuyến đường được rà phá và hàng cứu trợ được đưa đến. Ông nói thêm rằng những người muốn rời khỏi khu vực để đến vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát sẽ được tạo điều kiện, đồng thời những người cần hỗ trợ sẽ nhận được sự giúp đỡ.

Trước đó, tờ Financial Times dẫn các nguồn tin am hiểu đàm phán cho biết những cư dân đồng ý rời Oleshky trong thời gian ngừng bắn trước tiên sẽ được đưa đến bán đảo Crimea hoặc Nga, sau đó mới được phép trở về vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Oleshky nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2022. Thị trấn đã bị cô lập trong nhiều tháng, trong khi tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và dịch vụ chăm sóc y tế ngày càng nghiêm trọng.

Sau thông báo ngày 23/10 của Nhà Trắng về thỏa thuận ngừng bắn dự kiến bắt đầu từ ngày 29/10, phía Nga cũng thông báo về lệnh ngừng bắn tại mặt trận Kherson từ ngày 27/10 và tiến hành chuẩn bị cho việc thiết lập tuyến đường phục vụ đoàn xe cứu trợ nhân đạo.