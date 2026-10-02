Điện Kremlin khẳng định Nga không có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân

Trả lời câu hỏi của báo chí nước ngoài về việc Nga có đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, ông Peskov trả lời “không”. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, chính các nước châu Âu đang đặt ra vấn đề về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân và từ đó làm gia tăng những lo ngại liên quan. Ông Peskov kêu gọi các nước châu Âu “kiềm chế cảm xúc và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Moskva và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có những trao đổi liên quan đến vấn đề an ninh tại khu vực Baltic và vùng Kaliningrad của Nga. Trước đó, Reuters đưa tin Nga gửi thông điệp tới NATO, trong đó cảnh báo Moskva sẵn sàng sử dụng toàn bộ năng lực, bao gồm vũ khí hạt nhân, nếu các nước NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad với phần còn lại của Nga. Moskva cho rằng những hoạt động quân sự của NATO tại châu Âu đang làm gia tăng rủi ro đối đầu trực tiếp.

Về phía NATO cho biết liên minh này đã phản hồi thông điệp của Nga, khẳng định NATO là một liên minh phòng thủ và các hoạt động, cuộc tập trận của khối không nhằm đe dọa lãnh thổ Nga. Nato cũng kêu gọi Moskva chấm dứt những tuyên bố liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Các cơ quan đại diện ngoại giao Nga cáo buộc giới lãnh đạo châu Âu đang “chơi một trò chơi nguy hiểm” khi cho rằng Nga có thể tấn công một quốc gia khác hoặc gia tăng các hoạt động gây bất ổn bằng máy bay không người lái và các hành động phá hoại. Moscow mô tả những cáo buộc này là vô lý.

Trong phát biểu ngày 1/10, ông Peskov cho biết các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga được quy định trong các văn kiện chính thức của nước này, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu được Moskva nêu ra là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.