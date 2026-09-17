Điện Kremlin cảnh báo đòn trừng phạt mới của Mỹ có thể cản trở hòa đàm Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay với Thượng nghị sĩ Mỹ Roger Wicker khi ông đến dự cuộc họp với các thượng nghị sĩ Mỹ về Đạo luật trừng phạt Nga và Iran tại Điện Capitol ở Washington, D.C., ngày 28/7. Ảnh: Reuters.

Điện Kremlin hôm 17/9 cảnh báo rằng việc Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sẽ khiến nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine trở nên khó khăn hơn.

Trước đó một ngày, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói trừng phạt quy mô lớn nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Dự luật hiện được chuyển tới Tổng thống Donald Trump để ký thành luật.

“Dĩ nhiên, chúng tôi đang theo dõi tiến trình của văn bản này. Đây thuộc nhóm những hành động không thân thiện. Và tất nhiên, việc Mỹ áp đặt thêm bất kỳ biện pháp trừng phạt nào chắc chắn sẽ khiến các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine trở nên phức tạp hơn”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Các nỗ lực do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, đã kéo dài 4 năm rưỡi, bị đình trệ trong nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump đã cử hai đặc phái viên tới Moscow và Kyiv nhằm tìm cách khởi động lại tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, gói trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, cùng “đội tàu ngầm” gồm những tàu chở dầu tìm cách né tránh các biện pháp trừng phạt hiện hành.

Mục tiêu của Washington là làm suy giảm nguồn thu của Moscow, qua đó hạn chế nguồn tài chính mà Nga có thể sử dụng để phục vụ chiến sự tại Ukraine.

Dự luật cũng trao quyền cho Tổng thống Trump áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia khác, nhằm gây sức ép buộc các nước này giảm sự phụ thuộc vào dầu khí Nga.

Ấn Độ đã cảnh báo Washington rằng các biện pháp mới nhằm áp thuế đối với hoạt động mua dầu Nga có thể ảnh hưởng tới quan hệ song phương.

Động thái này cho thấy gói trừng phạt không chỉ nhắm trực tiếp vào nền kinh tế Nga mà còn có thể tác động tới những quốc gia tiếp tục duy trì hoạt động thương mại năng lượng với Moscow.

Theo Reuters